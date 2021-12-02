2021-12-02 08:47:01 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar ? 2 Aralık 2021 altın fiyatları
Çeyrek Altın ne kadar? Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahalesi gözleri bir kez daha altın fiyatlarına çevirdi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası dolar kurunda yükselişe paralel olara altın fiyatları da zirveleri aşmıştı. Kasım ayında yatırımcısını cebini bir hayli dolduran altın fiyatları aralık ayının girmesiyle birlikte altın yükselecek mi, altın düşer mi? Altın ne kadar çıkar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar olur? gibi sorular da bir hayli sorulmaya başlandı. Çeyrek, yarım, tam Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek Altınla ve Gram Altın ile ilgili son Haberler, İşte en güncel rakamları ile Altın Fiyatları...