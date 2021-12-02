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Ekonomi
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Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar ? 2 Aralık 2021 altın fiyatları

2021-12-02 08:47:01
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar ? 2 Aralık 2021 altın fiyatları

Çeyrek Altın ne kadar? Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahalesi gözleri bir kez daha altın fiyatlarına çevirdi. Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası dolar kurunda yükselişe paralel olara altın fiyatları da zirveleri aşmıştı. Kasım ayında yatırımcısını cebini bir hayli dolduran altın fiyatları aralık ayının girmesiyle birlikte altın yükselecek mi, altın düşer mi? Altın ne kadar çıkar? Gram altın, çeyrek altın ne kadar olur? gibi sorular da bir hayli sorulmaya başlandı. Çeyrek, yarım, tam Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek Altınla ve Gram Altın ile ilgili son Haberler, İşte en güncel rakamları ile Altın Fiyatları...

#1
Foto - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı başa olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, at altın, ziynet altın ve bilezik fiyatları bugün ne durumda olduğu altına yatırım yapanlarca takip edilmekte. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın görevinden aylırlası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin olması gözleri bir kez daha anlık altın fiyatlarına çevirdi. Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından canı altın fiyatları takip edilirken, bugün altın ne kadar olur? Altın düşer mi? Gram altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? soruları da aramalar listesinde en üst sırada yer almakta. Peki altın ne kadar, çeyrek altın anlık ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2021 anlık, güncel altın fiyatları.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı başa olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, at altın, ziynet altın ve bilezik fiyatları bugün ne durumda olduğu altına yatırım yapanlarca takip edilmekte. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın görevinden aylırlası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin olması gözleri bir kez daha anlık altın fiyatlarına çevirdi. Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından canı altın fiyatları takip edilirken, bugün altın ne kadar olur? Altın düşer mi? Gram altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? soruları da aramalar listesinde en üst sırada yer almakta. Peki altın ne kadar, çeyrek altın anlık ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2021 anlık, güncel altın fiyatları.

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.778,59 TL, 1.778,92 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.778,59 TL, 1.778,92 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 766,02 TL, 776,40 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 766,02 TL, 776,40 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 771,62 TL, 771,78 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 771,62 TL, 771,78 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.235,17 TL, 1.262,47 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.235,17 TL, 1.262,47 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.938,38 TL, 5.032,00 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.938,38 TL, 5.032,00 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.461,47 TL, 2.523,72 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.461,47 TL, 2.523,72 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.938,38 TL, 5.032,00 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.938,38 TL, 5.032,00 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.051,44 TL, 5.183,47 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.051,44 TL, 5.183,47 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 423,78 TL, 502,69 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 423,78 TL, 502,69 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 692,94 TL, 719,74 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 692,94 TL, 719,74 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.251,00 TL, 12.609,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.251,00 TL, 12.609,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,71 TL, 9,72 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,71 TL, 9,72 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,39 TL, 22,40 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,39 TL, 22,40 TL,

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