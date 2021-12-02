Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar ? 2 Aralık 2021 altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ve Cumhuriyet altınının satış fiyatı başa olmak üzere çeyrek altın, yarım altın, at altın, ziynet altın ve bilezik fiyatları bugün ne durumda olduğu altına yatırım yapanlarca takip edilmekte. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın görevinden aylırlası sonrası yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin olması gözleri bir kez daha anlık altın fiyatlarına çevirdi. Altın fiyatları bugün ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından canı altın fiyatları takip edilirken, bugün altın ne kadar olur? Altın düşer mi? Gram altın ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? soruları da aramalar listesinde en üst sırada yer almakta. Peki altın ne kadar, çeyrek altın anlık ne kadar? Bugün gram altın ne kadar oldu? İşte 2 Aralık 2021 anlık, güncel altın fiyatları.