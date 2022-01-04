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Ekonomi
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Gram altın fiyatı anlık, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı altın fiyatları!

2022-01-04 09:26:49
Gram altın fiyatı anlık, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları ne kadar oldu? TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2021 aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisine yapılacak zamlar da netleşti. Açıklanan enfalson rakamının yüksek çıkması başta dolar kuru olmak üzere anlık altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyona memur ve emekliyi ezdirmediğini açıkladığı memur ve emekli zamlarıyla göstermiş oldu. Memur ve emekliye gelen zam sonrası altın fiyatları anlık olarak aşağı yönlü hareket ederek piyasalar maaşlara yapılan zammı olumlu karşıladı. Anlık altın fiyatları bugün ne kadar olduğunu merak edilirken canlı altın fiyatları bugün yatırımı tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları ile gram altın fiyatı anlık, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL, Cumhuriyet altını fiyatı anlık, güncel bugün ne kadar, kaç TL, soruları da altın fiyatları son durumu araştıranlarca sorgulanıyor. İşte 4 Ocak 2022 Salı anlık altın fiyatları, güncel altın fiyatı, canlı altın gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları.

#1
Foto - Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu bir hayli sorgulanıyor. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 2021 yılının enflasyon verileri belli oldu. Buna göre 2021 yılında enflasyon yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon sonrası altın fiyatları yükselir mi, altın bugün ne kadar, altın fiyatları son durum ne? soruları bir hayli sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yapılacak enflasyon zamı ile memura yapılacak toplu sözleşme farkını açıkladı. Memur ve emekli zammı piyasalarda olumlu hava oluştururken, anlık altın fiyatları da an be an takip edilmekte. Peki bugün altın ne kadar, canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın ne kadar bugün? Güncel altın fiyatları anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altın fiyatı, anık yarım altın fiyatları ile güncel bilezik fiyatları altına yatırım yapanlarca internet üzerinden sorgulanıyor. İşte bugün altın ne kadar oldu? sorusunun cevabına ilişkin 4 Ocak 2022 Salı altın fiyatları son durum verileri.

Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu bir hayli sorgulanıyor. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 2021 yılının enflasyon verileri belli oldu. Buna göre 2021 yılında enflasyon yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon sonrası altın fiyatları yükselir mi, altın bugün ne kadar, altın fiyatları son durum ne? soruları bir hayli sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yapılacak enflasyon zamı ile memura yapılacak toplu sözleşme farkını açıkladı. Memur ve emekli zammı piyasalarda olumlu hava oluştururken, anlık altın fiyatları da an be an takip edilmekte. Peki bugün altın ne kadar, canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın ne kadar bugün? Güncel altın fiyatları anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altın fiyatı, anık yarım altın fiyatları ile güncel bilezik fiyatları altına yatırım yapanlarca internet üzerinden sorgulanıyor. İşte bugün altın ne kadar oldu? sorusunun cevabına ilişkin 4 Ocak 2022 Salı altın fiyatları son durum verileri.

#2
Foto - Döviz kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarında artışa neden oldu. Gram altın 800 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler bugün altın fiyatlarını takip etmekte. Son iki haftanın en yükseğine çıkan altın fiyatları dün 800 TL bandını aşması altın fiyatları yeniden yükselir mi, altın anlık fiyatı bugün ne kadar olur? sorusunun sorulmasına neden olmakta.Çeyrek altın bugün ne kadar oldu, kaç TL, Gram altın fiyatı bugün kaç lira oldu? 4 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Döviz kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarında artışa neden oldu. Gram altın 800 TL seviyelerine kadar çıkarken son durumu merak edenler bugün altın fiyatlarını takip etmekte. Son iki haftanın en yükseğine çıkan altın fiyatları dün 800 TL bandını aşması altın fiyatları yeniden yükselir mi, altın anlık fiyatı bugün ne kadar olur? sorusunun sorulmasına neden olmakta.Çeyrek altın bugün ne kadar oldu, kaç TL, Gram altın fiyatı bugün kaç lira oldu? 4 Ocak 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...

#3
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.804,13 TL, 1.804,47 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.804,13 TL, 1.804,47 TL,

#4
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 762,19 TL, 780,51 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 762,19 TL, 780,51 TL,

#5
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 765,91 TL, 766,05 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 765,91 TL, 766,05 TL,

#6
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.224,15 TL, 1.251,17 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.224,15 TL, 1.251,17 TL,

#7
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.901,80 TL, 4.994,62 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 4.901,80 TL, 4.994,62 TL,

#8
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.443,24 TL, 2.504,97 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.443,24 TL, 2.504,97 TL,

#9
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 4.901,80 TL, 4.994,62 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 4.901,80 TL, 4.994,62 TL,

#10
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.054,74 TL, 5.186,98 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.054,74 TL, 5.186,98 TL,

#11
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 416,83 TL, 512,33 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 416,83 TL, 512,33 TL,

#12
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 692,60 TL, 727,48 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 692,60 TL, 727,48 TL,

#13
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.348,00 TL, 12.772,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.348,00 TL, 12.772,00 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,66 TL, 9,67 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 9,66 TL, 9,67 TL,

#15
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,78 TL, 22,79 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,78 TL, 22,79 TL,

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