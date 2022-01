Gram altın fiyatı anlık, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı altın fiyatları!

Güncel altın fiyatları bugün ne kadar olduğu bir hayli sorgulanıyor. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 2021 yılının enflasyon verileri belli oldu. Buna göre 2021 yılında enflasyon yüzde 36,08 oldu. Açıklanan enflasyon sonrası altın fiyatları yükselir mi, altın bugün ne kadar, altın fiyatları son durum ne? soruları bir hayli sorgulanır oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi ile SGK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yapılacak enflasyon zamı ile memura yapılacak toplu sözleşme farkını açıkladı. Memur ve emekli zammı piyasalarda olumlu hava oluştururken, anlık altın fiyatları da an be an takip edilmekte. Peki bugün altın ne kadar, canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın ne kadar bugün? Güncel altın fiyatları anlık gram altın fiyatı, anlık çeyrek altın fiyatı, anlık cumhuriyet altın fiyatı, anık yarım altın fiyatları ile güncel bilezik fiyatları altına yatırım yapanlarca internet üzerinden sorgulanıyor. İşte bugün altın ne kadar oldu? sorusunun cevabına ilişkin 4 Ocak 2022 Salı altın fiyatları son durum verileri.