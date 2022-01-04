2022-01-04 09:26:49 Gram altın fiyatı anlık, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı altın fiyatları!
Altın fiyatları ne kadar oldu? TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2021 aralık ayı enflasyonu yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda enflasyon yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisine yapılacak zamlar da netleşti. Açıklanan enfalson rakamının yüksek çıkması başta dolar kuru olmak üzere anlık altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket etmesine neden olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyona memur ve emekliyi ezdirmediğini açıkladığı memur ve emekli zamlarıyla göstermiş oldu. Memur ve emekliye gelen zam sonrası altın fiyatları anlık olarak aşağı yönlü hareket ederek piyasalar maaşlara yapılan zammı olumlu karşıladı. Anlık altın fiyatları bugün ne kadar olduğunu merak edilirken canlı altın fiyatları bugün yatırımı tarafından yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları ile gram altın fiyatı anlık, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Anlık çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL, Cumhuriyet altını fiyatı anlık, güncel bugün ne kadar, kaç TL, soruları da altın fiyatları son durumu araştıranlarca sorgulanıyor. İşte 4 Ocak 2022 Salı anlık altın fiyatları, güncel altın fiyatı, canlı altın gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın, bilezik fiyatları.