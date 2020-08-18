2020-08-18 11:03:38 Görenler şaşkına döndü! Deliğin içinden şehir çıktı
Avustralya'da çölün ortasında bulunan Coober Pedy kasabası, ilginç yaşamıyla ilgi çekiyor.
Avustralya'da çölün ortasında bulunan Coober Pedy kasabası, ilginç yaşamıyla ilgi çekiyor.
Binlerce kişinin yaşadığı bu yerin özelliği ise yerleşim yerinin yer altında olması.
Ortalama sıcaklığın 43 derece olduğu kasabada kuraklığa dayanamayan insanlar çareyi evlerini yerin altına almakta bulmuşlar.
Bir Opal madeni bölgesi olan kentte,maden tükenince insanlaryer altındaki bölmeleri birbirine bağlayarak eve dönüştürmüş.
Böylecek sıcaktan da kurtulan insanlar serinde yaşama imkanı bulmuş.
Öyle geliştirmişler ki bu sistemi, yer altında kilise, mağazalar ve sanat galerileri bile bulunuyor.
ABORJİNLER DE BURADA YAŞIYOR Kasabanın iki bine yakın nüfusunun üç yüze yakınının ise Aborjinlerden oluştuğu biliniyor.
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