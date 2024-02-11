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Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

2024-02-11 19:32:45
Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

Egzersiz yapmak kalori yakmak için bilinen en iyi yoldur. Yağ yakım sürecini hızlandırmak için yağ yakan besinlerle beslenmekte diğer bir alternatiftir. Özellikle göbek yağları hem estetik hem de sağlık açısından kurtulunması gereken yağlar konusunda ilk sırayı alır. Kadınlar Kulübü editörü olarak sizler için araştırdığımız, beslenme uzmanları tarafından bölgesel yağ yakımında etkisi kanıtlanmış Göbek Eriten Muhteşem 5 İçeceği sizlere sunacağız.

#1
Foto - Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

Göbek ve bel çevresindeki yağlar iç organlara kadar yayılıp sağlığımızı tehdit eder. 70-93 cm göbek çevresi normal, 94-101 cm risk, 102 cm ve yukarı göbek çevresi yüksek risk demektir. Bunlardan başka metabolizma hızını artıran, yağ hücreleri parçalayan uzmanlar tarafından araştırmalar sonucu etkisi kanıtlanmış Göbek eriten muhteşem 5 içecek nelerdir sizlere sunacağız.

#2
Foto - Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

Araştırmalar gösteriyor ki bu içecekleri içenlerin yağ yakım oranı içmeyenlere göre daha yüksek bu içecekleri içenler daha hızlı zayıflıyor. Bu içecekler bölgesel yağlarla savaşta en etkili içecekler. Ve bu içecekler kısa sürede göbek ve diğer organlarımızdaki yağ kütlelerinden kurtulmamızı sağlarlar. Göbek Eriten Muhteşem 5 İçecek!

#3
Foto - Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

1-Soğuk Su! Vücudunuzun daha fazla kalori yakmasına yardımcı olmak için buz gibi soğuk su içiniz. Vücudunuzun daha fazla kalori yakması için soğuk su birebirdir.Soğuk su göbek eritmek en iyi içecektir. Kalorisi 0’dır, midenizde doygunluk hissine sebep olur ve vücut soğuk suyu ısıtmak için enerji sarf eder bunun sonunda kalori yakımı gerçekleşir. Alman bilim adamlarının çalışmalarına göre günde 2 bardak soğuk su içmek, metabolizma oranını en az 0 oranında artırıyor. Özellikle aç karnına soğuk içmek daha etkili bir yöntemdir, bu size hem tokluk hissi verir, hem de mide boşken yağ hücrelerini parçalamak daha kolaydır.

#4
Foto - Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

2-Süt! Geçmişte güzellik banyolarına konu olan sütün çok etkili bir özelliği vardır. Bu da metabolizma hızını artırmasıdır. Süt, bu yeni keşfedilen faydasıyla, bölgesel yağ yakımı konusunda etkili olduğunu gösteriyor. Sütün metabolizmanızın hızını artırdığı pek bilinmez. Süt kalsiyum yönünden zengindir, bu durum özellikle karın bölgesinndeki yağ hücrelerini yok ederek göbeğinizi kısa sürede eritebilirsiniz. Bunun için günde 2 bardak yağsız süt için. Araştırmalar, günde iki bardak süt tüketiminin bir ayda 2-4 kilo yağ kaybı sağladığını ortaya koyuyor. Ancak şekersiz ve yağsız içmemeye dikkat edin.

#5
Foto - Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

3-Yeşilçay! Günlük içecekleriniz için kahve veya siyah çay yerine içecek tercihinizi yeşilçaydan yana kullanın. Yeşil çayın vücudun enerji yakımı üzerinde etkileri olduğunu gösteren çalışmalar var. Bu araştırmalarda yeşil çayı düzenli içenlerin vücutlarında enerji harcamasının arttığı ve yağ kütlesinin azaldığı gözlendi. Yeşilçayın içindeki maddeler metabolizma oranını Jrtırır. Bu günde 70 kalori fazla yakmak ve 1 yılda 3 ila 7 kiloyu yavaş ve sağlıklı bir şekilde vermek demek oluyor. Yeşilçayın içeriğindeki kateşin maddesi sayesinde özellikle göbek çevrenizdeki yağlar kısa sürede parçalanıp, fit bir görünüme kavuşuyorsunuz.

#6
Foto - Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

4-Elma Sirkesi! Bu gıda karaciğer detoksuna yardımcı olmak için çok etkilidir. Karaciğer yağ yakımında büyük rol oynayan bir organımızdır. Sağlıklı karaciğer, vücudun her yerinde depolanan yağlarını yakımının düzenli gerçekleşmesi demektir. Elma sirkesi özellikle göbek yağı eritmede çok etkilidir ve bu sirkenin kodları yağ yakmak üzerine kuruludur. Midenizde sorun yoksa, her sabah bir bardak ılıkla sıcak arası suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı bal ekleyip için bu kısa sürede zayıflamanızı ve göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacaktır.

#7
Foto - Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

5-Soya sütü ve Buğday Proteinli İçecekler! Soya ve buğday en önemli protein kaynaklarındandır. Bunları sıvı olarak tüketmek katı olarak tüketmeye nazaran daha hızlı ve kolaydır. Her iki içecektir kaslarınızı güçlendirmek ve metabolizmanızı çalıştırmak için mükemmel tercihtir. Kas oranının artması, güçlü kaslar, hızlı kalori yakımı anlamına gelir. Amerikalı beslenme uzmanları her gün soya sütü içen kişilerin, göbek bölgesindeki yağlanmalarının ortadan kalktığını ortaya çıkardı. Alabama Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, soya sütü fazla şekerin yağa dönüşmesini engelleyerek karın bölgesindeki yağların erimesini sağlıyor. Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Daniel Christie, soya sütlü içeceklerin karın yağlarını yok ettiğini bildirdi.

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