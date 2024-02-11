Göbek eriten muhteşem 5 içecek: 6 haftada görevi tamamlayacak! Kurtulmak için doğru çözümü bu

1-Soğuk Su! Vücudunuzun daha fazla kalori yakmasına yardımcı olmak için buz gibi soğuk su içiniz. Vücudunuzun daha fazla kalori yakması için soğuk su birebirdir.Soğuk su göbek eritmek en iyi içecektir. Kalorisi 0’dır, midenizde doygunluk hissine sebep olur ve vücut soğuk suyu ısıtmak için enerji sarf eder bunun sonunda kalori yakımı gerçekleşir. Alman bilim adamlarının çalışmalarına göre günde 2 bardak soğuk su içmek, metabolizma oranını en az 0 oranında artırıyor. Özellikle aç karnına soğuk içmek daha etkili bir yöntemdir, bu size hem tokluk hissi verir, hem de mide boşken yağ hücrelerini parçalamak daha kolaydır.