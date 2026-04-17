Sağlık
10
Yeniakit Publisher
Geri dönülmez etkileri... Güzel koku mu, gizli tehlike mi? Evinizdeki 'sinsi' tehdide dikkat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evinizdeki 'sinsi' tehdide dikkat etmek zorundasınız artık.

Yaşam alanlarını ferahlatmak için kullanılan oda spreyleri, içerdikleri sentetik maddelerle akciğer sağlığını tehdit ediyor. Uzm. Dr. Demet Çetin, bu ürünlerin özellikle çocuklar ve kronik hastalar üzerindeki geri dönülemez etkilerine karşı hayati uyarılarda bulundu.

Evinizin veya ofisinizin güzel kokması için kullandığınız spreyler, aslında sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Kapalı mekanlarda sıkça tercih edilen oda spreyleri, içlerindeki yapay kokular ve uçucu organik bileşikler (VOC) nedeniyle solunum sisteminizde kalıcı hasarlara yol açma riski taşıyor.

Uzmanlar, özellikle astımı ve alerjisi olan bireyler ile çocuklar için hayati uyarılarda bulundu.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Demet Çetin, özellikle kapalı alanlarda yoğun şekilde kullanılan oda spreylerinin içerdiği kimyasal bileşenlerin solunum yollarını tahriş edebileceğini söyledi.

Konuya ilişkin konuşan Uzm. Dr. Çetin, "Oda spreylerinde yer alan sentetik koku vericiler ve uçucu organik (VOC), hassas bireylerde öksürük, nefes darlığı, boğazda yanma ve gözlerde irritasyona neden olabilir." dedi.

Çetin, özellikle astım ve alerjik hastalığı olan kişilerde bu etkilerin daha belirgin şekilde ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzman Çetin, oda spreylerindeki kimyasalların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı olan kişiler üzerinde çok daha hassas bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Bu risk gruplarının sağlığını korumak adına, bulundukları mekanlarda bu tür ürünlerin kullanımının kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kapalı ortamlarda kimyasal içerikli ürünlerin gereksiz kullanımının iç hava kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Demet Çetin, şunları söyledi:

"Temiz hava sağlamak için en etkili ve güvenli yöntem doğal havalandırmadır." "Ortamların düzenli olarak havalandırılması, kimyasal yükü azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Çetin, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi ve içerik hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söylüyor, mümkün olduğunca daha doğal ve güvenli alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.

Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi
Gündem

Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı
Yaşam

19 yaşındaki muhalif gençten tarihi milliyetçilik dersi! AK Partili teyze gözyaşlarını tutamadı

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran videoda, muhalif olduğunu belirten 19 yaşındaki bir gencin vatan sevgisi ve devlet adamlı..
2026 kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaş ve küçükbaş kaç lira?
Gündem

2026 kurbanlık fiyatları açıklandı: Büyükbaş ve küçükbaş kaç lira?

Nisan ortasına gelinirken Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da gündemin zirvesine çıktı; vatandaşlar bütçesine uygun seçenekler..
Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere..
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Gündem

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin ölümüne neden olan ortaokul katliamının faili İsa Aras Mersinli’nin dijital dünyadaki karanlık ilişkileri ve sap..
'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!
Dünya

'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ingılab Babayev, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
