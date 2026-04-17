Geri dönülmez etkileri... Güzel koku mu, gizli tehlike mi? Evinizdeki 'sinsi' tehdide dikkat
Evinizdeki 'sinsi' tehdide dikkat etmek zorundasınız artık.
Yaşam alanlarını ferahlatmak için kullanılan oda spreyleri, içerdikleri sentetik maddelerle akciğer sağlığını tehdit ediyor. Uzm. Dr. Demet Çetin, bu ürünlerin özellikle çocuklar ve kronik hastalar üzerindeki geri dönülemez etkilerine karşı hayati uyarılarda bulundu.
Evinizin veya ofisinizin güzel kokması için kullandığınız spreyler, aslında sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Kapalı mekanlarda sıkça tercih edilen oda spreyleri, içlerindeki yapay kokular ve uçucu organik bileşikler (VOC) nedeniyle solunum sisteminizde kalıcı hasarlara yol açma riski taşıyor.
Uzmanlar, özellikle astımı ve alerjisi olan bireyler ile çocuklar için hayati uyarılarda bulundu.
Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Demet Çetin, özellikle kapalı alanlarda yoğun şekilde kullanılan oda spreylerinin içerdiği kimyasal bileşenlerin solunum yollarını tahriş edebileceğini söyledi.
Konuya ilişkin konuşan Uzm. Dr. Çetin, "Oda spreylerinde yer alan sentetik koku vericiler ve uçucu organik (VOC), hassas bireylerde öksürük, nefes darlığı, boğazda yanma ve gözlerde irritasyona neden olabilir." dedi.
Çetin, özellikle astım ve alerjik hastalığı olan kişilerde bu etkilerin daha belirgin şekilde ortaya çıkabileceğini belirtti.
Uzman Çetin, oda spreylerindeki kimyasalların özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik solunum rahatsızlığı olan kişiler üzerinde çok daha hassas bir etki oluşturduğuna vurgu yaptı. Bu risk gruplarının sağlığını korumak adına, bulundukları mekanlarda bu tür ürünlerin kullanımının kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi.
Kapalı ortamlarda kimyasal içerikli ürünlerin gereksiz kullanımının iç hava kalitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Demet Çetin, şunları söyledi:
"Temiz hava sağlamak için en etkili ve güvenli yöntem doğal havalandırmadır." "Ortamların düzenli olarak havalandırılması, kimyasal yükü azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sunar" Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Çetin, tüketicilerin ürün etiketlerini dikkatle incelemesi ve içerik hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söylüyor, mümkün olduğunca daha doğal ve güvenli alternatiflerin tercih edilmesini öneriyor.
