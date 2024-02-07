Geleneksel tıbbın vazgeçilmezi! Göz ağrısından sinüzite kadar iyi gelmediği hastalık yok

Türkiye'de kırlangıç otu (Chelidonium majus) genellikle çeşitli bölgelerde doğal olarak yetişen bir bitki türüdür. Kırlangıç otu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaygın olarak bulunan bir bitki türüdür. Bitkilerin Profesörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un açıklamalarına göre, kırlangıç otu aşağıdaki yerlerde yetişebilmektedir: - Karadeniz Bölgesi: Karadeniz Bölgesi'nde, nemli ve ormanlık alanlarda doğal olarak bulunur. Dere kenarları, ormanlık bölgeler, yamaçlar ve çayırlıklar bu bitkinin sıklıkla görüldüğü yerlerdir. - Ege Bölgesi: Ege Bölgesi, kırlangıç otunun sıkça rastlanan bir habitatına sahiptir. Nemli ve gölgeli alanlar, tarım arazileri, çalılıklar, bahçeler ve yol kenarları gibi çeşitli yerlerde yetişebilir. - Marmara Bölgesi: Kırlangıç otu, Marmara Bölgesi'nde de geniş bir yayılıma sahiptir. Dere kenarları, ormanlık bölgeler, otlaklar ve çeşitli yabani alanlar bu bitkinin rastlanabileceği bölgeler arasında yer alır. - Akdeniz Bölgesi: Akdeniz'in iklim koşulları, kırlangıç otunun gelişimi için uygundur. Bu bölgede yol kenarları, tarla kenarları, ormanlık alanlar ve bahçeler gibi çeşitli habitatlarda bulunabilir.