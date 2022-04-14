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Spor
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Galatasaray'da yeni sezona yeni kadro!

2022-04-14 16:40:23
Galatasaray'da yeni sezona yeni kadro!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda kadro yapılanmasına gidecek. Bu doğrultuda 9 isimle yollar ayrılacak. Galatasaray'da sezon sonu transferde hareketlilik yaşanması bekleniyor, 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da sezon sonu büyük değişim yaşanacak. Bu sezon toplam 15 oyuncuyu transfer eden sarı kırmızılı ekipte, sezon sonu vedalar olacak. Bu isimlerin içinde yeni transferler de mevcut. İşte sezon sonu takımdan ayrılacak isimler... Fatih Öztürk

#1
Foto - Feghouli

Feghouli

#2
Foto - Semih Kaya

Semih Kaya

#3
Foto - Ryan Babel

Ryan Babel

#4
Foto - Arda Turan

Arda Turan

#5
Foto - Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

#6
Foto - Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

#7
Foto - Erick Pulgar

Erick Pulgar

#8
Foto - Inaki Pena

Inaki Pena

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