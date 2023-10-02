2023-10-02 10:09:59 Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplara kalmayı başardı. Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek planlamaları devam ediyor. Bu kapsamda yönetim çalışmalarına hız verirken, 3 imza birden attırmayı planlıyor. İşte G.Saray'daki gelişmeler ve 3 futbolcudaki son durum... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)