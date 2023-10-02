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Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

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Spor
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Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

2023-10-02 10:09:59
Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplara kalmayı başardı. Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü galibiyeti sonrası sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek planlamaları devam ediyor. Bu kapsamda yönetim çalışmalarına hız verirken, 3 imza birden attırmayı planlıyor. İşte G.Saray'daki gelişmeler ve 3 futbolcudaki son durum... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Sarı-kırmızılılar mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçtan 2-1 galibiyetle ayrılmasını bildi.

#3
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha ve Hayrullah Bilazer (k.k) kaydetti.

#4
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Başkent temsilcisinin tek golü ise Renaldo Cephas'tan geldi.

#5
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

20 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

#6
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Son olarak geçen yıl deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan G.Saray, daha sonrasında çıktığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi.

#7
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Sarı-kırmızılılar bu süreçte 17 galibiyet alırken, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

#8
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

İlk hafta Kayserispor'a takılan Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

#9
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Yeni transfer Wilfried Zaha ilk golünü kaydederken, maç sonu galibiyet üçlüsünü ise Davinson Sanchez çektirdi.

#10
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Teknik direktör Okan Buruk maç sonu yaptığı açıklamada, "Bir sonraki maç daha sert bir maç olacak. Manchester bugün kaybetti. Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında büyük fark oluyor. Ritim, devamlılık gibi. Şampiyonlar Ligi sonrasında çok fazla yorgunluk oluyor. En büyük fark da tempo.

#11
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Manchester maçıyla ilgili planı yapacağız. Nasıl başlayıp, devam edeceğiz bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmaktan başka düşüncesi olmaz." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Sarı-kırmızılılar 3 Ekim Salı günü saat 22.00'de Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek.

#13
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

G.Saray bu maçtan puan veya puanlar çıkarması halinde gruptan çıkabileceğine inanıyor.

#14
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Aslan'da son gelişmeler bu yöndeyken, flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

#15
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

3 İMZA BİRDEN!

#16
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

A Spor'a göre; 2023-2024 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona ererken, sarı-kırmızılılarda rota iç transfere çevrildi. İşte detaylar...

#17
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

İLK 11'İN VAZGEÇİLMEZİ KEREM! 2020 yılında 3. Lig'den transfer edilen ve büyük bir ivme yakalayarak her sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu'yla masaya oturulacak.

#18
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

24 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış yapılacak ve mukavelesi iyileştirilecek.

#19
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Cimbom'daki istikrarıyla adından söz ettiren milli yıldızın, özellikle Mauro Icardi'yle uyumu dikkat çekiyor.

#20
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

Kerem Aktürkoğlu'nun son 2 yıldaki skora katkıları ise şu şekilde:2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro...

#21
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

2. İMZA SACHA BOEY! 2021 yazında Rennes'den transfer edilen Sacha Boey, yükselen grafiğiyle Avrupa devlerini peşine taktı.

#22
Foto - Galatasaray işte şimdi yandı! Yen isimler yerleştiriliyor: Bu tahmin çok konuşulur! Türkiye'ye duyurdular...

NELSSON'DA SONA DOĞRU! 2021 yazında takıma katılan ve defansın vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson'un maaşı artırılmak isteniyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...

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