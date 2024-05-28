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FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

2024-05-28 12:03:40
FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milon liralık köşkte oturmuş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalıyı satışa çıkardı. 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılan FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı için ihale 27 Haziran'da yapılacak. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, FETÖ'nün finans kaynağı Akın İpek'in annesi Melek İpek'in elini öpmüş ve Melek İpek’in hayırseverliğine şahit olduğunu belirtmişti.

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#1
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in yalı için bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarıyla belirlenen 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden 27 Haziran'da ihale düzenlenecek.

#2
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

İhale, açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

#3
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

Yaklaşık 10 yıllık hukuki sürecin ardından düzenlenen ihaleye katılım için gerekli belgelerle birlikte şartnamenin 25 Haziran'a kadar TMSF'ye teslim edilmesi gerekiyor.​​​​​​​

#4
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

Satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor.

#5
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki Beyaz Köşk, 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

#6
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

Kahverengi Köşk olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

#7
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

#8
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

Eski başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç 2013 yılındaki bir etkinlikte, bugün hakkında 'terörizmin finansmanı' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarını işlediği iddia edilen Melek İpek’in elini öpmüştü.

#9
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

Aynı zamanda Arınç, Melek İpek için şunları söylemişti:

#10
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

“Biz vakıflarında kendi aralarında bir dayanışması olması iyilik yapan insanlara her zamanda sahip çıkmamız gerekir. Hepinizin tanıdığı ve zannediyorum takdir ettiği bir hayırsever hanımefendi var Melek İpek Hanımefendi. Benim bildiğim her talep edene, elindeki bütün imkanlarını tahsis etmiş bir hanımdır. Melek annesidir insanların ve onun hayırseverliğinden vakıflar her zaman istifade etmiştir. Camiler yaptırmak, okullar yaptırmak, yoksullara yardım etmek bunların hepsinin bizler canlı şahitleriyiz. Şimdi bir devir değişmiş olabilir. Belli soruşturmalar, belli takibatlar yapılıyor olabilir ama hayırseverliğine bizzat şahit olduğumuz bir insanın mutlaka yanında olmalıyız, ona destek olmayız, onun için hayır dua etmeliyiz. Onunla birlikte sıkıntılarını paylaştığımızı ifade etmeliyiz. Bazı konularda insanlar çekinebilirler. Siyasi konular varsa orada susabilirsiniz veya sonuç inşallah hayır olsun diyebilirsiniz, ama doğrudan bir hanımefendi hedef alınmışsa ve şuanda kendi oturduğu eve kira ödemek zorunda bırakılmışsa, kendi mülkleri ellerinden alınmışsa ve feryat ediyorsa bu hanımefendi yapılanlardan şikayetçi oluyorsa, ey Melek İpek biz senin hayırseverliğine şahidiz. Biz senin iyilik noktasında örnek bir hanımefendi olduğuna inanıyoruz, senin bu durumdan kurtulman için dua ediyoruz. Haksızlığa uğramışsan yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Eğer maddi imkanlarımız size de tahsis edilecek kadar durumdaysanız bize sizlere hizmet için varız diyebilmeliyiz. Sayın İpek gibi ve onun arkadaşları gibi kim zor durumda kalmışsa ve sağa sola bakıp nerede benim arkadaşlarım diye düşünüyorsa biz buradayız, seninle birlikteyiz, senin iyiliğine şahidiz. Allah senin yardımcındır, biz de senin yanındayız diyelim.”

#11
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

İşte satışa çıkarılan yalı...

#12
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

İşte satışa çıkarılan yalı...

#13
Foto - FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu "Melek Anne" 750 milon liralık köşkte oturmuş

İşte satışa çıkarılan yalı...

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Yorumlar

Gizli değil

Akparti'ye kaybettiren, herkes tarafından açıkça bilinen fetöcülere dokunmadığı gibi içlerinde besliyorlar.

Emekli

Milletten calinan paralarla alinmis yerler
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