FETÖ’cü Akın İpek’in yalısı satışta! Arınç’ın savunduğu “Melek Anne” 750 milon liralık köşkte oturmuş

“Biz vakıflarında kendi aralarında bir dayanışması olması iyilik yapan insanlara her zamanda sahip çıkmamız gerekir. Hepinizin tanıdığı ve zannediyorum takdir ettiği bir hayırsever hanımefendi var Melek İpek Hanımefendi. Benim bildiğim her talep edene, elindeki bütün imkanlarını tahsis etmiş bir hanımdır. Melek annesidir insanların ve onun hayırseverliğinden vakıflar her zaman istifade etmiştir. Camiler yaptırmak, okullar yaptırmak, yoksullara yardım etmek bunların hepsinin bizler canlı şahitleriyiz. Şimdi bir devir değişmiş olabilir. Belli soruşturmalar, belli takibatlar yapılıyor olabilir ama hayırseverliğine bizzat şahit olduğumuz bir insanın mutlaka yanında olmalıyız, ona destek olmayız, onun için hayır dua etmeliyiz. Onunla birlikte sıkıntılarını paylaştığımızı ifade etmeliyiz. Bazı konularda insanlar çekinebilirler. Siyasi konular varsa orada susabilirsiniz veya sonuç inşallah hayır olsun diyebilirsiniz, ama doğrudan bir hanımefendi hedef alınmışsa ve şuanda kendi oturduğu eve kira ödemek zorunda bırakılmışsa, kendi mülkleri ellerinden alınmışsa ve feryat ediyorsa bu hanımefendi yapılanlardan şikayetçi oluyorsa, ey Melek İpek biz senin hayırseverliğine şahidiz. Biz senin iyilik noktasında örnek bir hanımefendi olduğuna inanıyoruz, senin bu durumdan kurtulman için dua ediyoruz. Haksızlığa uğramışsan yanında olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Eğer maddi imkanlarımız size de tahsis edilecek kadar durumdaysanız bize sizlere hizmet için varız diyebilmeliyiz. Sayın İpek gibi ve onun arkadaşları gibi kim zor durumda kalmışsa ve sağa sola bakıp nerede benim arkadaşlarım diye düşünüyorsa biz buradayız, seninle birlikteyiz, senin iyiliğine şahidiz. Allah senin yardımcındır, biz de senin yanındayız diyelim.”