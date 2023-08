İsmail Kartal, transfer çalışmaları hakkında "Her antrenör her oyuncunun bir an önce transfer edilmesini ister. Keşke her şey bir an önce bitse de oyuncular gelip yarın maça çıkabilse. Fenerbahçe'ye uygun kaliteli oyuncuları bulup getirmek biraz zaman alıyor. Şu ana kadar iyi bir kamp ve iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Moral ve motivasyonumuz da iyi. Bu süreç çok uzamadan, kaliteli oyuncuların katılmasıyla çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Elimizde Maribor ve Gaziantep FK maçlarını kazandıracağını düşündüğümüz bir kadro var." ifadelerini kullandı.