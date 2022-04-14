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Spor
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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık haberi

2022-04-14 08:43:30
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık haberi

İsmail Kartal’la yola devam edilecek mi yoksa yeni teknik adam mı gelecek? Sarı- Lacivertliler’de herkesin merak ettiği soru bu.

#1
Foto - Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı. Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. Fanatik’in haberine göre 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı.

Tecrübeli teknik adam ise sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandı. Kartal, ayrıca yönetimin talebiyle takımla ilgili detaylı bir rapor hazırlıyor. Fanatik’in haberine göre 60 yaşındaki hoca, gönderilecek oyuncularla ilgili tavsiyelerini sıraladı.

#2
Foto - İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa’nın artık Fenerbahçe ’ye katkı veremeyeceği görüşünde. Sosa'yla ayrılık kararı alınması uzun süredir beklenen bir hamle olarak değerlendiriliyor.

İsmail Kartal, son 7 lig maçında kadroya almadığı Jose Sosa’nın artık Fenerbahçe ’ye katkı veremeyeceği görüşünde. Sosa'yla ayrılık kararı alınması uzun süredir beklenen bir hamle olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo’nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti.

Başarılı hoca, 34 yaşındaki Luiz Gustavo’nun eski formuna kavuşmasının zor olduğunu belirtti.

#4
Foto - Nazım Sangare’nin de beklentileri karşılayamadığı görüşü hakim.

Nazım Sangare’nin de beklentileri karşılayamadığı görüşü hakim.

#5
Foto - Ayrıca İsmail Kartal, Mergim Berisha’nın da beklentilerin altında kaldığına dikkat çekti.

Ayrıca İsmail Kartal, Mergim Berisha’nın da beklentilerin altında kaldığına dikkat çekti.

#6
Foto - Enner Valencia’yla da yolların ayrılabileceğine değinildi.

Enner Valencia’yla da yolların ayrılabileceğine değinildi.

#7
Foto - Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi.

Tecrübeli teknik adamın kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan konusunda da geri adım atmadığı, sezon sonuna kadar bu oyunculara bir daha şans vermeyi düşünmediği belirtildi.

#8
Foto - Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.

Fenerbahçe’de bu isimlerin dışında, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Berke Özer ile de yollar ayrılacak.

#9
Foto - Kartal’ın ayrıca, “Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kartal’ın ayrıca, “Çekirdek kadrodan oyuncu kaybedilmemesi halinde, iyi bir forvet ile rekabete girecek kanat ve bek oyuncularıyla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacak bir takım oluşturulur” tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

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