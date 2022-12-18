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Yaşam
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Feci kaza! Kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

2022-12-18 16:42:55
Feci kaza! Kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tır şarampole devrildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

#1
Foto - Feci kaza! Kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde Mehmet Emin K. idaresindeki kömür yüklü 73 SC 746 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

#2
Foto - Feci kaza! Kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Kazada sürücü Mehmet Emin K. ve araçta bulunan Bilal E. yaralandı.

#3
Foto - Feci kaza! Kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Feci kaza! Kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Feci kaza! Kömür yüklü tır şarampole devrildi: 2 yaralı

Kazada tır kullanılamaz hale gelirken, çevreye saçılan kömür torbaları iş makinesiyle başka bir tıra yüklendi.

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