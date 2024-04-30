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Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

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Ekonomi
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Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

2024-04-30 09:56:49
Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Son zamanlarda artan fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, tavuk eti ihracatını 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

#1
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Enflasyonla mücadele eden Ticaret Bakanlığı, tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artışın ardından harekete geçti. Tavuk eti ihracatını sınırlandıran bakanlık 8 firmaya da ceza kesti.

#2
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Ticaret Bakanlığı, kanatlı et ihracatının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirler hakkında basın açıklaması yaptı. Bakanlık, beyaz et sektörünün fiyatlarıyla alakalı detaylı bir çalışma gerçekleştiğini belirtti.

#3
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği gibi, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan ülkemizde, yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalar ile mevcut üretim hacmine ulaşılmış, sektör uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza etmiştir.

#4
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

FİYATLARDA DAVRANIŞ BOZUKLUĞU: Son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel riskler, küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü bir eğilim oluşturmuş ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak, muhtelif ürünler ile birlikte ülkemizde de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan kümes hayvancılığı ürünleri de 2023 yılının Mayıs ayı içerisinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine alınmıştı. Bununla beraber, 2024 yılının ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir. Fiyat oluşumları izlenirken üretim ve ihracat gelişimleri analiz edilmiş, iç ve dış talepte muhtemel senaryolar titizlikle tetkik edilmiş, ilgili kamu kurumları ve sektörel kuruluşlar ile istişareler gerçekleştirilerek, üretim, tüketim, dış ticaret ve fiyat oluşumları kapsamında detaylı bir çalışma gerçekleştirilmiştir."

#5
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

#6
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

TAVUK ETİ İHRACATINA SINIRLANDIRMA: Tavuk eti ihracatının sınırlandırıldığını açıklayan bakanlık şu ifadelere yer verdi; "Tüketim alışkanlıklarındaki ve iç talepte yaşanan değişimlerin, spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği görülmüştür. Yapılan analizler iç piyasada tüketici refahının korunabilmesi için arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, söz konusu ürün ihracatına yönelik bir takım düzenlemeler yapılması gerekliliğini ispat etmiştir. Bununla birlikte, sektörde ölçek ekonomisinin sürdürülebilmesi, iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların üretim kaybına sebebiyet vermemesi ve yoğun çabalar ile kazanılan ihracat pazarlarının korunabilmesinin de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir. Ticaret Bakanlığımız tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile yapılan istişareler ve çalışmalar sonucunda, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs 2024 tarihinden 31 Aralık 2024 tarihine kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırılmasına karar verilmiştir."

#7
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

#8
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

8 FİRMAYA CEZA

#9
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Bakanlık, haksız fiyat belirleyen 8 firmaya idari para cezası uygulandığını aktararak şunları kaydetti;

#10
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

"Diğer taraftan, tavuk eti ürünleri satışlarındaki fiyat artışları 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında incelenmek üzere, 1.10.2022-31.10.2023 tarihleri dönemini kapsayacak şekilde 16 üretici firmaya Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince denetimler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından aykırılık yaptığı tespit edilen 8 firma hakkında idari para cezaları verilmiştir.

#11
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

16 FİRMAYA YAKIN MARKAJ

#12
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Ancak, son dönemde tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin şikayet başvuruları sebebiyle, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 16 firma hakkında Ticaret Bakanlığımız müfettişlerince denetimlere geçtiğimiz günlerde yeniden başlanmıştır.

#13
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Ayrıca, Rekabet Kurumu tarafından da 04.01.2024 tarihinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar hakkında açılan soruşturmanın gerekli idari para cezaları ile sonuçlandırıldığı ve ilgili firmalara 26.4.2024 tarihinde tebliğ edildiği öğrenilmiştir. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili resmi kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışarak, ülkemizin tarım ürünleri politikaları ve muhtelif gıda ürünlerinin iç ve dış ticaretinde yapılan düzenlemelerin temel amaçları; dünyada ortaya çıkan yeni eğilimler de dikkate alınarak, yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması; önceliğimiz olarak yurt içi tüketimin vatandaşlarımız için makul fiyatlarla karşılanması, gıda arz güvenliğinin önündeki tehditlerin bertaraf edilerek ülkemizde sürdürülebilir gıda arzının sağlanmasıdır.

#14
Foto - Fahiş fiyatlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Tavuk eti ihracatı sınırlandı!

Önümüzdeki dönemde de, Ticaret Bakanlığımızca, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili devlet kuruluşları ve ilgili özel sektör kuruluşları ile güçlü bir işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkımızın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik olarak görev ve yetki alanımızda bulunan bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurulacaktır."

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