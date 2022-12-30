2022-12-30 14:23:11 EYT’liler dikkat! Bu tufaya düşmeyin
Emeklilikte yaşa takılanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjde ile mutlu sona ulaştı ancak bu müjde sonrası 'danışmanlık' adı altında dolandırıcılar da ortaya çıkmaya başladı. Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik, "Arkadaşlarımın bir çoğu, sosyal medyada değişik mecralarda konuşan, yetkili olmayan insanlara soru sorup para ödeyerek sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kesinlikle kimse para ödeyerek sorularına cevap bulmaya çalışmasın. Çünkü konu açık ve net" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 2 milyon üzerinde emeklilik bekleyen kişi büyük mutluluk yaşadı. SGK il müdürlükleri önünde ve E-devlet portalında hem SGK durumunu öğrenmeye çalışanlar hem de bilgi almak isteyenler sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Bolu Düzce Sakarya EYT Mağdurları Derneği Başkanı Mehmet Ali Çelik ise vatandaşların mağduriyetleri üzerinden kazanç sağlamaya çalışan dolandırıcıların olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.