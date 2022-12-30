EYT’liler dikkat! Bu tufaya düşmeyin

"Para vererek emekliliklerini öğrenmeye çalışmasınlar" Dolandırıcıların yeni yöntemler denediğine dikkat çeken Mehmet Ali Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarımın bir çoğu, sosyal medyada değişik mecralarda konuşan, yetkili olmayan insanların peşine takılarak soru sorup para ödeyerek sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Kesinlikle kimse para ödeyerek sorularına cevap bulmaya çalışmasın. Çünkü konu açık ve net. 1999 yılı öncesinde sosyal güvenlik sistemindeki haklarımızın tamamen iadesi. Neydi 1999 yılı öncesinde bizim haklarımız. SGK sosyal güvenlik sistemi 1999 yılı öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şeklinde üçe bölünüyordu. Bunlardan SSK'da şöyle bir durum vardı. Bir kere öncelikle 20 yıl bayanlarda, 25 yıl erkeklerde fiili hizmet süresi dediğimiz süreç ve ardından prim günüde 5 bin kadınlarda ve erkeklerdeydi. Peki Bağ-Kur'lulara geçtiğimizde aynı şekilde 25 yıl fiili hizmet süresi. O dönemki çalışan arkadaşların Bağ-Kur'ların 7.200 gün bayanlarda 9000 gün erkeklerde olması gerekiyordu. Emekli sandığı da hakeza o şekildeydi. Bu haklarımızı geri kazandık. İnsanlar bunları öğrenmek için SGK'lara gittiklerinde zaten gerekli yardım alabilecekler. Sosyal Güvenlik Sistemi ile alakalı e-devletinize, çalışma hayatından bilgileri çok rahat şekilde ulaşabilirler ve sıkıntılarınızla alakalı aynı zamanda SGK müdürlüklerine giderek orada hem müracaatlarını yapabilir hem de durumlar hakkında bilgi alabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle birilerine ücret karşılığında bilgi almak gibi bir çalışma içerisinde olmasınlar. Soru sorarak para ödemek zorunda kalmasınlar. Bizler elimizden geldiğince gerekli bilgileri vermeye çalışacağız inşallah. Sosyal güvenlik uzmanı değerli arkadaşlarımız, SGK müdürlerimiz, çalışanlarımız da bu konuyla alakalı yardımlarını esirgemiyorlar"