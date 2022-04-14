Evleri ve tüp bebek için biriktirdikleri paraları yandı! Devlet elini uzattı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangın nedeniyle zarar gören Balcı ailesini ziyaret etti. Canalp'e ziyaretinde, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da eşlik etti. Vali Canalp, Balcı ailesinin yaşadığı olay sonrası Türkiye'nin her yerinden yardım için telefonlar ve mesajlar aldıklarını söyledi. Balcı ailesinin evlerini devlet imkanlarıyla yapacaklarını ifade eden Canalp, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Bakan Veysel Eroğlu'nun da aileye destek vereceklerini belirtti. Yardım için ulaşan vatandaşlara, Soylu ve Eroğlu'na teşekkür eden Canalp, "Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bir defa AFAD'dan alacağımız bir destek var. AFAD'ın dışında burada Havsa Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız destekleyecek. Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının zaten halihazırda şu anda aileye nakdi olarak bir destekte bulundu. Çevre Vakfımızın da ihtiyaç duyulan betonu ücretsiz olarak yine ailemize temin edeceğiz. İl Özel özel idaresinden de iş makinalarımızla ailemize destek vermek suretiyle buradaki evi yeniden inşa etme imkanımız olacak." dedi.