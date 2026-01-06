Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu
Kentsel dönüşüm sürecinde tebligat sistemi tamamen değişti. Artık bildirimler e-Devlet üzerinden yapılacak. 15 gün içinde onay vermeyenlerin evleri satışa çıkabilecek.
Kentsel dönüşümün hızlanması adına yeni bir uygulamaya geçildi. Artık dönüşüme girecek binalarda, ev sahiplerine fiziki tebligat yerine e-Devlet üzerinden elektronik tebligat gönderilecek.
Ancak binada dönüşüm kararına katılmayan veya tebligatı 15 gün içinde onaylamayan ev sahipleri ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak.
ATV Haber'e konuşan Avukat Çiğdem Kezer’in açıklamasına göre, süre içinde itiraz etmeyen veya dönüşüme katılmayanların arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satış süreci, askıda 15 gün bekletilerek vatandaşlara itiraz hakkı verildikten sonra uygulanıyor.
Kezer, “Vatandaş tebligatı görmezse, sürece katılmayan pay belediye tarafından satışa çıkarılabiliyor. Bu değişiklikler, geçmişte yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle kanuna yansıdı” dedi.
Uygulama, kentsel dönüşümde sürecin hızlanmasını amaçlarken, ev sahiplerinin elektronik tebligatları düzenli olarak takip etmesini zorunlu hale getiriyor. Aksi halde ev sahiplerinin onayı olmadan mülkleri belediye tarafından satılabiliyor.
