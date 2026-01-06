  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu

Kentsel dönüşüm sürecinde tebligat sistemi tamamen değişti. Artık bildirimler e-Devlet üzerinden yapılacak. 15 gün içinde onay vermeyenlerin evleri satışa çıkabilecek.

#1
Foto - Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu

Kentsel dönüşümün hızlanması adına yeni bir uygulamaya geçildi. Artık dönüşüme girecek binalarda, ev sahiplerine fiziki tebligat yerine e-Devlet üzerinden elektronik tebligat gönderilecek.

#2
Foto - Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu

Ancak binada dönüşüm kararına katılmayan veya tebligatı 15 gün içinde onaylamayan ev sahipleri ciddi bir riskle karşı karşıya kalacak.

#3
Foto - Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu

ATV Haber'e konuşan Avukat Çiğdem Kezer’in açıklamasına göre, süre içinde itiraz etmeyen veya dönüşüme katılmayanların arsa payları, belediye tarafından rayiç bedel üzerinden satışa çıkarılabilecek. Satış süreci, askıda 15 gün bekletilerek vatandaşlara itiraz hakkı verildikten sonra uygulanıyor.

#4
Foto - Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu

Kezer, “Vatandaş tebligatı görmezse, sürece katılmayan pay belediye tarafından satışa çıkarılabiliyor. Bu değişiklikler, geçmişte yaşanan uyuşmazlıklar nedeniyle kanuna yansıdı” dedi.

#5
Foto - Evinizi kontrol etmezseniz satılabilir! 15 gün detayı korkuttu

Uygulama, kentsel dönüşümde sürecin hızlanmasını amaçlarken, ev sahiplerinin elektronik tebligatları düzenli olarak takip etmesini zorunlu hale getiriyor. Aksi halde ev sahiplerinin onayı olmadan mülkleri belediye tarafından satılabiliyor.

