Euro, doların küresel gücüne göz dikti!

ABD dolarının alternatifi Euronun güç kazanmasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi etkili oldu. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) daha dengeli para politikası, küresel rezervlerde çeşitlendirme eğilimiyle 2026’da euronun daha güçlü bir alternatif haline gelebileceğine dikkat çekiyor. Bankaların beklentileri de bu görünümü destekliyor. Deutsche Bank ve Goldman Sachs başta olmak üzere Wall Street bankaları, doların değer kaybedeceğini, bu sürecin euro lehine bir denge yaratacağını öngörüyor. Almanya merkezli Commerzbank’ın tahminine göre euro 2026’da 67.10 TL’ye 2027’de ise 68.40 TL’ye yükselecek. Bankanın dolar beklentisi ise 2026 yılı mart ayı için 45.00 TL, 2026 aralık ayı için 57.00 TL, 2027 yılı için tahmini 57.00 TL olarak açıklandı.