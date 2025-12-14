Haber Merkezi Giriş Tarihi: Euro, doların küresel gücüne göz dikti!
Fed’in faiz indirim süreci ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, doların küresel gücünü sınırlıyor. Euro ise hızlı değer kazanıyor. Küresel rezervlerde çeşitlendirme eğilimiyle 2026’da euronun daha güçlü bir alternatif haline gelebileceği bekleniyor Merkez bankalarının rezervlerinde en çok yer tutan ve küresel ticarette en fazla konvertibl olan doların tahtı sallanıyor. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euro ise doların tahtına göz dikti.