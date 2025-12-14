  • İSTANBUL
Ekonomi
Euro, doların küresel gücüne göz dikti!

Euro, doların küresel gücüne göz dikti!

Fed’in faiz indirim süreci ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, doların küresel gücünü sınırlıyor. Euro ise hızlı değer kazanıyor. Küresel rezervlerde çeşitlendirme eğilimiyle 2026’da euronun daha güçlü bir alternatif haline gelebileceği bekleniyor Merkez bankalarının rezervlerinde en çok yer tutan ve küresel ticarette en fazla konvertibl olan doların tahtı sallanıyor. Avrupa Birliği'nin ortak para birimi euro ise doların tahtına göz dikti.

Foto - Euro, doların küresel gücüne göz dikti!

İlkay Akkaya'nın Nefes'teki haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının küresel ticarette yarattığı parçalanma, artan jeopolitik çalkantılar, faiz tartışmaları yıl boyunca merkez bankaları ve yatırımcılar nezdinde doların küresel sistemdeki konumunu tartışmaya açarken, 2026’ya yönelik beklentilerde euronun öne çıkabileceği değerlendiriliyor. Dolar 2025 yılına 35.3585 liradan başlamıştı. Bugünlerde en yüksek 42.6953 lirayı gördü. Yaklaşık bir yıllık süreçte dolar yüzde 21’e yakın değer kazanmış oldu. Euro ise 2025 yılına 36.6255 liradan başladı ve 50.1272 lirayı gördü. Böylece bir yıla yakın sürede yüzde 36.81 oranında yükselmiş oldu. Enflasyonun üzerinde getiri sağlasa da Türk Lirası mevduatın getirisine vergiler hariç yaklaşmış oldu.

Foto - Euro, doların küresel gücüne göz dikti!

ABD dolarının alternatifi Euronun güç kazanmasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi etkili oldu. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) daha dengeli para politikası, küresel rezervlerde çeşitlendirme eğilimiyle 2026’da euronun daha güçlü bir alternatif haline gelebileceğine dikkat çekiyor. Bankaların beklentileri de bu görünümü destekliyor. Deutsche Bank ve Goldman Sachs başta olmak üzere Wall Street bankaları, doların değer kaybedeceğini, bu sürecin euro lehine bir denge yaratacağını öngörüyor. Almanya merkezli Commerzbank’ın tahminine göre euro 2026’da 67.10 TL’ye 2027’de ise 68.40 TL’ye yükselecek. Bankanın dolar beklentisi ise 2026 yılı mart ayı için 45.00 TL, 2026 aralık ayı için 57.00 TL, 2027 yılı için tahmini 57.00 TL olarak açıklandı.

Foto - Euro, doların küresel gücüne göz dikti!

Doların küresel gücü sınırlanıyor Fed’in faiz indirim süreci ve ABD ekonomisine ilişkin belirsizlikler, doların küresel gücünü sınırlıyor. Bu görünüm dolar endeksine de yansırken, endeks son dönemde 100 seviyesinin altında zayıf bir seyir izliyor.

Foto - Euro, doların küresel gücüne göz dikti!

Yıla 109 puan ile başlayan endeks yıl içinde 96 puana kadar geriledikten sonra şu sıralar 98 puan seviyesinde bulunuyor.

