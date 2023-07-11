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Eskişehir’de orman yangını

2023-07-11 14:20:44
Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesindeki ağaçlandırma sahasında başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

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Foto - Eskişehir’de orman yangını

Alınan bilgiye göre, Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesinde bulunan Sarıcamderesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

#2
Foto - Eskişehir’de orman yangını

Dumanların çıktığını gören gözlem kulesi görevlileri durumu yetkililere iletti.

#3
Foto - Eskişehir’de orman yangını

Kısa sürede bölgeye ulaşan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yaklaşık 1 hektarlık alanda devam eden yangına 4 arasöz, 2 itfaiye su tankeri ile müdahale ediyor.

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