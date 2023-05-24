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Hayat-Aktüel
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Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

2023-05-24 19:19:48
Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Esenler'de bir iş yerinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

#1
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Turgut Reis Mahallesi Şehit Ali Karahan Caddesi'nde oto LPG sistemleri üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 7 kişi yaralandı.

#2
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri iş yerinin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

#5
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Bazı iş yerleri ile üç aracın da zarar görmesine yol açan patlamanın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

#6
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

#7
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

Görüntülerde, patlamanın şiddetiyle iş yerinin camlarının yere savrulduğu, iş yeri ve çevresindeki insanların uzaklaştıkları görülüyor.

#8
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

#9
Foto - Esenler'de iş yerinde patlama! Çok sayıda yaralı var

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