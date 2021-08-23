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Erdoğan'ın konvoyunda hareketli anlar!

2021-08-23 16:52:09
Erdoğan'ın konvoyunda hareketli anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı.

#1
Foto - Erdoğan'ın konvoyunda hareketli anlar yaşandı.

Erdoğan'ın konvoyunda hareketli anlar yaşandı.

#2
Foto - Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu.

Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu.

#3
Foto - ATATÜRK HAVALİMANI'NA GEÇTİ Başkan Erdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA GEÇTİ Başkan Erdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

#4
Foto - Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

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