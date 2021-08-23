2021-08-23 16:52:09 Erdoğan'ın konvoyunda hareketli anlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı.
Erdoğan'ın konvoyunda hareketli anlar yaşandı.
Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu.
ATATÜRK HAVALİMANI'NA GEÇTİ Başkan Erdoğan, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.
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