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Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

2022-12-23 12:37:29
Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

Enerji verecek yiyecekler günlük hayat içinde zinde olmamızı sağlayan besinlerdir. Daha çok doğal olan bu yiyeceklerin tüketimi daha tazelerken yapılmalıdır. Enerji sağlamalarının yanında sağlığa faydalı olan bu yiyeceklerin gün aşırı tüketimi sabahtan akşama kadar olan süreç içinde oluşacak bitkinliği önler. Enerji veren besinleri, içecekleri, enerji veren şeyleri ve süper enerji veren besinleri sizler için araştırdık. En çok enerji veren maddelerden karışımlar yapılıyor. Sonuca herkes şaşkınlıkla bakıyor: Aşırı enerji veren karışımlar vücuttaki kan akışını artırmak gibi birçok sağlık yararına sahip. İşte vücudunuz için enerji deposu 8 sağlıklı besinler...

#1
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

Mevsim değişikliği, uyku düzensizliği, yeme-içme alışkanlığında bozukluklar ya da sağlıksız beslenme çoğu zaman halsiz hissetmemize yol açıyor. Yılın belli zamanlarında daha enerjik hissederken, belli zamanlarında takviyeye ihtiyaç duymamızın sebebi bunlar haricinde kansızlık, depresyon, hamilelik, yeni spor düzeni, iş ve ders yoğunluğu, oruç tutmak ve daha birçok sebepten de olabilir elbette. Kabul edelim ki bunların her biri hayatın birer gerçeği. Görüldüğü üzere kendimizi “enerjisiz” hissetmek için nedenimiz çok. Dolayısıyla da, bu soruna çözüm üretmemiz şart. Eğer ciddi bir rahatsızlığınız yoksa, enerji veren yiyecekler tüketerek halsizlik sorununu ortadan kaldırmanız mümkün. Güne daha enerjik başlamak için kahvaltıda tercih edebilecekleriniz de, gün arasında enerji yenilemek için atıştırabilecekleriniz de büyük yarar sağlayabilir. Biz, sizler için kolay ulaşılabilir, enerji verici besinler sıralaması...

#2
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

Yazımızın en başında saydığımız halsizlik nedenleri her an karşılaşabileceğimiz türden olduğundan, bu besinleri aklınızın bir kenarına yazmakta fayda var, bizden söylemesi. İşte vücudumuza enerji veren besinler nelerdir, birlikte inceleyelim! 1) Yumurta Özellikle düzenli spor yapan kişilerin, kahvaltıda yumurta tüketmeye özen gösterdiğini gözlemlemişsinizdir. Çünkü güne daha zinde ve enerjik başlamanın yollarından biri yumurtadan geçiyor. Oldukça iyi bir protein kaynağı olan yumurta, tam da bu sayede bedene enerji verme görevini başarıyla yerine getiriyor. Proteinin yanı sıra yumurtada bulunan karbonhidrat ve yağ oranı da, yenilenlerin enerjiye dönüştürülmesini hızlandırıyor. Kısacası yeni bir güne, enerji dolu başlamak için kahvaltınızda bulunması gerekenlerden biri yumurtalı bir tarif. Yumurtanın faydaları: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kas ve kemik gelişiminde büyük etkisi vardır. Yüksek miktarda protein içerdiğinden kaslara çok faydalıdır. İçerdiği amino asit ve vitaminler ile vücudu besler. Göz sağlığı için çok yararlıdır ve göz bozukluklarına fayda eder. İyi kolesterolü yükseltir. Kalp sağlığını korur.

#3
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

2) Fındık Enerji verme konusunda anında etki gösteren besinlerden biri de fındık. İster tek başına, ister meyve salatasına katarak ara öğün şeklinde tüketebileceğiniz bu yemiş, gün arasında hızlıca enerjinizi yenilemek için birebir. İçerdiği kaliteli protein, antioksidan ve esansiyel yağ asitleri sayesinde fındık, hem zihinsel hem de fiziki anlamda performansınızı geliştirecektir. Fındığa alternatif olarak ceviz ya da sert kabuklu kuru yemişleri de tercih edebilirsiniz. fındık faydaları: Her gün düzenli tüketilen fındık, kan dolaşımını düzenleyerek bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçerdiği doğal yağ özleri sayesinde kalp ve damar hastalıklarının önüne geçmenizi sağlar. Fındık protein deposu olarak sağlıklı gelişim için özellikle çocuklara hergün çerez olarak verilmesi önerilir.

#4
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

3) Portakal C vitamini eksikliğinin vücuda yansıması kendini halsizlik olarak gösterir. Eğer bedeninizi halsiz ve enerjisiz hissediyorsanız, mutlaka C vitamini içeren meyvelere başvurmalısınız. Örneğin portakal, bu vitamin yönünden oldukça zengin bir meyve olarak mutlaka öğünlerinize dahil olmalı. Bunun yanı sıra mandalina ve diğer tüm turunçgiller de enerjinizi yenilemeye faydalı olacaktır. Eğer bu meyveleri tüketmeyi sevmiyorsanız, herhangi bir mevye gün içinde yenilenmek adına tüketebilirsiniz. Ne de olsa enerji verme konusunda meyvenin iyisi kötüsü olmaz! Portakal faydaları: İçeriğinde bulunan yüksek oranda C vitamini, potasyum, folik asit ve sitrat ile portakalın; hücre hasarını engelleme, kansere neden olan serbest radikaller ile savaşma, bağışıklık sistemini destekleme mikroorganizmalara karşı koruma gibi yararları bulunuyor.

#5
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

4) Bitter Çikolata Enerji yenileme işini en eğlenceli hale getiren besin ise şüphesiz bitter çikolatadır. Eğer çikolataya ya da tatlıya bağımlıysanız, nispeten daha sağlıklı olan bitter çikolataya yönelebilirsiniz. İçerdiği kakao, esansiyel yağ asitleri ve karbonhidrat sayesinde enerji verme konusunda oldukça etkili olan bitter çikolata, kendinizi çok daha zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra serotonin yani mutluluk hormonu üretimi artırması da bitter çikolatayı tercih etmenizi ekstra körükleyebilir. Bitter çikolata neden daha sağlıklı? Çikolatadaki kakao oranı arttıkça, yağ oranı yükselmekte ve şeker oranı düşmektedir. Sütlü ve beyaz çikolataya kıyasla daha az şeker ve daha yüksek oranda kakao içeriyor olması, bitter çikolatayı daha sağlıklı bir tercih yapmaktadır.

#6
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

5) Somon Balığı Aslında genel olarak balıklar protein, vitamin, mineral ve magnezyum açısından enerji vermeye oldukça müsaittir. Fakat somon gibi yağlı balık türleri, enerjiyi çok daha yoğun şekilde karşılayabilen içeriklere sahiptir. Yediklerinizi enerjiye dönüştürme konusunda etkili olan vitaminleri içeren yağlı balıklar, kaslarınızı kuvvetlendirip daha zinde hissetmenize yardımcı olacaklardır. Özellikle Omega-3 yağ asidi kaslar için oldukça önemlidir. Bu yağ asidi bakımından bilinen en zengin balık türü ise somondur. Fakat ton balığı, sardalya, uskumru gibi diğer yağlı balıklar da tercih edilebilir. Somon balığı hangi vitaminler var? Somon balığının besin değerleri: Bunu tükettiğinizde vücudunuza yaklaşık olarak 40 gram protein, 21 gram da yağ giriyor. Bunların yanında somonun içeriğinde bolca sodyum, potasyum, kalsiyum, demir gibi mineraller ve A, B6, B12 ile C vitaminleri bulunuyor.

#7
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

6) Kırmızı Et Bu listede gördüğünüze şaşırmayacağınız bir diğer besin ise yağsız kırmızı et. Enerji verme konusunda büyük öneme sahip olan protein ve demir açısından zengin olan kırmızı et, daha zinde ve daha enerjik hissetmek için mutlaka öğünlere eklenmesi gerekenlerden. Demir eksikliğinin kansızlığa yol açtığı bilinmektedir. Kansızlık ise halsizliğin baş nedenlerinden biridir. Bu sebeple demir açısından zengin olan kırmızı et, halsizlik sorunlarını da ortadan kaldıracaktır. Kırmızı et faydaları: İnsan vücudunun ihtiyacı olan birçok vitamin ve minerali içeren kırmızı et, uzmanların şiddetle tüketmesini tavsiye ettiği besinler arasında ilk sıralarda yer alıyor. ... Demir, kreatin, çinko, fosfor ve B vitamini kompleksi bakımından zengin olan kırmızı et, ayrıca çok güçlü bir lipolik asit kaynağıdır.

#8
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

7) Mercimek Demir eksiliğinden bahsetmişken, mercimek gibi lif kaynağı bakliyat ürünlerinden söz etmemek olmaz. Fasulye, mercimek, nohut gibi besinleri tüketerek ihtiyacınız olan enerjiyi alabilirsiniz. Enerjiyi daha yavaş bir şekilde ortaya çıkarıp, daha uzun süre kullanmayı olanaklı kılan mercimek, içerdiği yüksek orandaki demir sayesinde halsizliği ortadan kaldıracaktır. Kırmızı mercimek faydaları: Besin değeri yüksek olan mercimek, beyin ve vücut gelişimi için önemli bir kaynaktır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek, hastalıklara karşı koruma sağlar. Genel olarak kırmızı mercimek vitaminleri anne sütü arttırıcı etkilere sahiptir. Bağırsak hareketlerini arttırarak sindirimi kolaylaştırır.

#9
Foto - Enerji veren besinler, yiyecekler ve içecekler ile anında zinde hissedin! Vücudunuz için 8 sağlıklı gıda

8) Yulaf Diyet ve spor yapan kişilerin yakından tanıdığı ve marifetlerini bildiği bir besin var sırada: yulaf. Yüksek oranda lif ve karbonhidrat içermesiyle, enerji verici besinler arasına girebilen yulafı, birçok tarifte kullanabilirsiniz. Hem uzun süre tok tutması hem de vücudu daha güçlü hissettirmesiyle bilinen yulaf, diğer tüm tahıl ürünleri gibi enerji verme amacıyla tüketilebilir. Yulafın faydaları: Yulafın içerisinde yer alan mineral ve vitaminler kalp rahatsızlıklarını önler. Kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olur. Enerji verir, tokluk hissi sağlayarak zayıflamayı sağlar. Kolon kanserindeki risklerin azalmasını sağlar. Zararlı hücrelerin büyümesini engeller. Kabızlık ve kan şekerine iyi gelir.

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