Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının ardından dolar kuruna ilişkin de çarpıcı bir tahminde bulundu. Memiş, 44 lira 50 kuruştan işlem gören dolar için 5,5 liralık bir değişim öngördü.
Altın fiyatları öngörülemez şekilde değişiyor. Piyasalarda son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağını yeniden küresel gelişmelere çevirirken, Finans Analisti İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından piyasalarda yön değişimi yaşandığını belirten Memiş, mevcut fiyatlamaların “manipülasyon” içerdiğini savundu.
Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 12.952 puan seviyesinde olduğunu hatırlatarak, “12.900 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabası sürüyor. 12.400 – 12.900 puan aralığındaki trendi takip etmeye devam edeceğim. Her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı. Yıl sonu beklentisini de paylaşan Memiş, “Yıl içinde 16.000 puan seviyesinin üzerinde beklentimiz devam ediyor. Burada bizim için bir sürpriz yok” dedi.
Euro/dolar paritesine de değinen Memiş, paritenin 1.1527 seviyesine kadar gerilediğini belirterek, “1.15 seviyesinin altı bedava. Bu seviyelerde ucuz gördüğümü tekrar belirtmek isterim” dedi. Euro/TL kurunda ise 51 lira 54 kuruş seviyesine işaret eden Memiş, “Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği için euro dolar paritesi ve euro TL kurunda ucuz bir fiyatlama içinden geçiyoruz. Yıl içinde 1.21 seviyesini hedef olarak görüyorum” şeklinde konuştu.
Doların küresel piyasalarda güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirten Memiş, “Yurt içi piyasalarda baskılanma süreci var. 44 lira 50 kuruş seviyesinde. Yıl sonu beklentimiz 50 lira seviyesi olduğu için yükseliş yönlü bir sürpriz yok” ifadelerini kullandı.
Gram altın tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Dün serbest piyasada 7.000 lira seviyesi görüldü, şu an 6.720 lira seviyesinde. Makas aralıkları açık, fiziki altın bulmak zor. İşçilik farkı artmış durumda” dedi. Yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, “Fiziki altını olanların kıymetini bilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Yıl sonu tahminlerini de paylaşan Memiş, “Ons altında 5.800 – 6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira beklentim devam ediyor. 6.500 – 7.000 lira aralığında dalgalanan fiyat bana göre manipülasyon. Düşüşler alım fırsatı. Elinde altın bulunduranın satması için bir sebep yok” dedi.
