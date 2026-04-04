Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Ekonomi
Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının ardından dolar kuruna ilişkin de çarpıcı bir tahminde bulundu. Memiş, 44 lira 50 kuruştan işlem gören dolar için 5,5 liralık bir değişim öngördü.

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Altın fiyatları öngörülemez şekilde değişiyor. Piyasalarda son günlerde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların odağını yeniden küresel gelişmelere çevirirken, Finans Analisti İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından piyasalarda yön değişimi yaşandığını belirten Memiş, mevcut fiyatlamaların “manipülasyon” içerdiğini savundu.

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 12.952 puan seviyesinde olduğunu hatırlatarak, “12.900 puan seviyesinin üzerinde tutulma çabası sürüyor. 12.400 – 12.900 puan aralığındaki trendi takip etmeye devam edeceğim. Her düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı. Yıl sonu beklentisini de paylaşan Memiş, “Yıl içinde 16.000 puan seviyesinin üzerinde beklentimiz devam ediyor. Burada bizim için bir sürpriz yok” dedi.

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Euro/dolar paritesine de değinen Memiş, paritenin 1.1527 seviyesine kadar gerilediğini belirterek, “1.15 seviyesinin altı bedava. Bu seviyelerde ucuz gördüğümü tekrar belirtmek isterim” dedi. Euro/TL kurunda ise 51 lira 54 kuruş seviyesine işaret eden Memiş, “Yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ettiği için euro dolar paritesi ve euro TL kurunda ucuz bir fiyatlama içinden geçiyoruz. Yıl içinde 1.21 seviyesini hedef olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Doların küresel piyasalarda güçlü duruşunu sürdürdüğünü belirten Memiş, “Yurt içi piyasalarda baskılanma süreci var. 44 lira 50 kuruş seviyesinde. Yıl sonu beklentimiz 50 lira seviyesi olduğu için yükseliş yönlü bir sürpriz yok” ifadelerini kullandı.

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Gram altın tarafında da değerlendirmelerde bulunan Memiş, “Dün serbest piyasada 7.000 lira seviyesi görüldü, şu an 6.720 lira seviyesinde. Makas aralıkları açık, fiziki altın bulmak zor. İşçilik farkı artmış durumda” dedi. Yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, “Fiziki altını olanların kıymetini bilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Tarih verdi: Dolar kuru 5,5 lira değişecek

Yıl sonu tahminlerini de paylaşan Memiş, “Ons altında 5.800 – 6.000 dolar, gram altında ise 10.000 lira beklentim devam ediyor. 6.500 – 7.000 lira aralığında dalgalanan fiyat bana göre manipülasyon. Düşüşler alım fırsatı. Elinde altın bulunduranın satması için bir sebep yok” dedi.

Yorumlar

Vay vay

Doların 1 lira artması demek 560 milyar dolar dış borcun 560 milyar lira artması demektir. Doların güçlü bir duruşu yok,bizde dolar güçlü..

Onların Dollar varsa

Bizde de Gabar var Gabar
