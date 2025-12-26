  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

Salah'tan Noel paylaşımı geldi! İki gün önce sure okuyan adama bak yahu... Bir çizgin olsun be adam...

Ellerinde torbalarla görüntülendi: Cezaevinden tahliyeler başladı!

Gurbetçilerin Türkiye övgüsünden rahatsız! Tahammülsüz Enginyurt hakaret etti, Başkan Erdoğan sahip çıktı

Yeni kararı duyurdular... Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike... Erden Timur sarı kırmızılıları yakabilir

Apar topar bu ismi getirecekler... Sergen Yalçın'ın isteklerine bire bir uyuyor! Kanuni Sultan Süle

Türkiye'yi vurmak için apar topar savunma sanayi tesisi kurdular: Ayda 1000 İHA üretecekler

Uzman isim önerdi: İşte öksürüğü bıçak gibi kesen ikili!

Türkiye'de gelir dağılımı belli oldu! En yüksek gelire sahiplerin payı düştü

İstanbul'da 9 bin 300 işletmeye 565 milyon lira ceza kesildi Gıda teröristleri yakın takipte
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: "Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım"

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: “Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım”

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Kültürel yozlaşma ve kapitalist düzenin tüketimi canlı tutmak amacıyla dayattığı yılbaşı ve piyango, Müslüman Türk toplumunu kadim değerlerinden koparıyor. Hıristiyanların kutsal günü olan Noel’den dönüştürülerek küresel bir eğlence ve tüketim ritüeline dönüştürülen yılbaşı kutlamaları, bugün neredeyse bütün dünyaya dayatılan bir alışkanlık hâline getirilmiş durumda. AVM’ler, büyük mağazalar, vitrinler ve televizyon programları aracılığıyla bu kutlamalar, adeta kendi kültürümüzün ve inanç dünyamızın doğal bir parçasıymış gibi sunulurken Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Müslümanlara uyarı mahiyetinde bir hutbe yayımlandı.

#1
Foto - Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: "Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım"

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün ülke genelindeki camilerde irad edilecek cuma hutbesinde yaklaşan yılbaşı öncesi Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu. Hutbede, toplumların ayakta kalmasını sağlayan en temel unsurun kimlik olduğu vurgulanarak, Müslüman kimliğinin korunmasının hayati öneme sahip olduğunun altı çizildi. Hutbede, milletlerin tarih sahnesindeki yerini milli ve manevi kimlikleriyle aldığı ifade edilirken, aile yapısından sanata, mimariden medeniyet tasavvuruna kadar her alanda bu kimliğin belirleyici olduğu belirtildi. Müslüman kimliğinin Kur’an-ı Kerim ve sünnetten beslendiği, temelinde ise değişmeyen İslam ahlakının bulunduğu hatırlatıldı. Rahmet, merhamet, adalet ve iyiliğin bu kimliğin yapı taşları olduğu vurgulandı.

#2
Foto - Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: "Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım"

İNANCIMIZDA OLMAYAN KUTLAMALAR FITRATIMIZI BOZAR

#3
Foto - Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: "Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım"

Diyanet, tarih boyunca kimliğine yabancılaşan milletlerin önce kültürel yozlaşmaya, ardından da medeniyet kaybına sürüklendiğine dikkat çekti. Günümüzde insanlığın ciddi bir ahlaki erozyonla karşı karşıya olduğu ifade edilen hutbede, sınır tanımayan eğlence anlayışıyla fıtratın bozulmak istendiği, tüketim odaklı bir mutluluk algısının dayatıldığı belirtildi. Kimliksiz ve köklerinden kopuk nesiller yetiştirilmesine yönelik tehlikelere işaret edildi.

#4
Foto - Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: "Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım"

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla özel uyarıların yer aldığı hutbede, bu günlerin Müslümanların inanç ve kültürüyle bağdaşmayan eğlencelerle heba edilmemesi gerektiği vurgulandı.

#5
Foto - Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: "Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım"

Yılbaşı sembollerinin evleri, iş yerlerini ve sokakları süslemesinin doğru olmadığı ifade edilirken; alkol tüketimi, kumar, piyango ve şans oyunlarının da açık bir dille eleştirildi.

#6
Foto - Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: "Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım"

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) “Kişinin iyi Müslüman olmasının alametlerinden biri, faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesidir” hadis-i şerifi hatırlatıldı. Hutbenin sonunda, zamanın insan ömründen eksilen telafisi olmayan bir hazine olduğu vurgulanarak, Müslümanların hayatlarını gözden geçirmeleri ve ahiret bilinciyle yeniden şekillendirmeleri çağrısında bulunuldu. Hesap gününün sanılandan çok daha yakın olduğuna dikkat çekilen hutbede, gafletten sakınılması ve her anın sorumluluk bilinciyle yaşanması gerektiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor
Dünya

Emeklilik sistemi değişiyor: Maaşlar sabitleniyor, çalışan emekliye vergi muafiyeti geliyor

Almanya’da milyonlarca emekliyi ve çalışanı ilgilendiren kapsamlı emeklilik reformu Bundesrat’tan geçti. Yeni düzenleme emekli maaşlarını gü..
Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım
Gündem

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Hastane otoparkında annesi yanında olan bir sürücüyle yaşadığı olayı abarttıkça abartıp sosyal medya hesabından paylaşan Kemalist oyuncu Ber..
Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı
Gündem

Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak düşmüştü... Libya'dan Türkiye kararı

Libya Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye'ye yeni heyet yollama kararı aldı. Libya makamları, Ankara'da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçakla ..
Türk askeri Gazze’ye girebilir
Dünya

Türk askeri Gazze’ye girebilir

Yahudi gazetesi Hayom, Netanyahu yönetiminin iddialarının aksine Türk askerinin Gazze’ye girebileceğini yazdı. “İddialara rağmen Türk birlik..
Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"
Gündem

Yalçın Küçük'ten Şok itiraflar: "Bu Cumhuriyeti Sabatayistler kurdu!"

Tarihçi ve yazar Yalçın Küçük'ten ezber bozan iddialar! Katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve Kemalist id..
Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!
Gündem

Türkiye için tarihi görev resmen açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kararıyla dünya devlerinin başına geçti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, küresel iklim siyasetinde Türkiye'yi zirveye taşıyacak yeni görevini duyurdu. Cum..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23