Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: “Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım”

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün ülke genelindeki camilerde irad edilecek cuma hutbesinde yaklaşan yılbaşı öncesi Müslümanlara önemli uyarılarda bulundu. Hutbede, toplumların ayakta kalmasını sağlayan en temel unsurun kimlik olduğu vurgulanarak, Müslüman kimliğinin korunmasının hayati öneme sahip olduğunun altı çizildi. Hutbede, milletlerin tarih sahnesindeki yerini milli ve manevi kimlikleriyle aldığı ifade edilirken, aile yapısından sanata, mimariden medeniyet tasavvuruna kadar her alanda bu kimliğin belirleyici olduğu belirtildi. Müslüman kimliğinin Kur’an-ı Kerim ve sünnetten beslendiği, temelinde ise değişmeyen İslam ahlakının bulunduğu hatırlatıldı. Rahmet, merhamet, adalet ve iyiliğin bu kimliğin yapı taşları olduğu vurgulandı.