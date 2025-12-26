Haber Merkezi Giriş Tarihi: Diyanet’ten Yılbaşı Öncesi Net Uyarı: “Kimliğimize ve İnancımıza Sahip Çıkalım”
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Kültürel yozlaşma ve kapitalist düzenin tüketimi canlı tutmak amacıyla dayattığı yılbaşı ve piyango, Müslüman Türk toplumunu kadim değerlerinden koparıyor. Hıristiyanların kutsal günü olan Noel’den dönüştürülerek küresel bir eğlence ve tüketim ritüeline dönüştürülen yılbaşı kutlamaları, bugün neredeyse bütün dünyaya dayatılan bir alışkanlık hâline getirilmiş durumda. AVM’ler, büyük mağazalar, vitrinler ve televizyon programları aracılığıyla bu kutlamalar, adeta kendi kültürümüzün ve inanç dünyamızın doğal bir parçasıymış gibi sunulurken Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Müslümanlara uyarı mahiyetinde bir hutbe yayımlandı.