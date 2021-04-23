Emine Erdoğan, "Kalbe Dokunan İlmek" sergisine ziyaret düzenledi

Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuar kültürüne hayranlığından yola çıkarak hazırladığı sergi, Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleriyle Osmanlı'daki giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor. Dünyada hayranlık uyandıran Osmanlı sanatının nadide örneklerini barındıran sergi aracılığıyla bin bir emekle ilmek ilmek dokunan, geçmişin ruhuyla nakışlanmış Osmanlı giyim kuşam hazineleri restore edilerek bugüne kazandırıldı. Sergi, Türk kadınının sadece yüzlerce çeşit kumaşla değil, tabiatın pek çok çiçeğini, rengini duygularıyla harmanlayarak işlediği oyalarıyla, fesiyle, cepkeniyle, gömleğiyle, takılarıyla, çarpanasıyla nasıl bir sanat ve estetik anlayışı içinde yaşadığını ortaya koyuyor.