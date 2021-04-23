  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Emine Erdoğan,

2021-04-23 18:13:34
Emine Erdoğan, "Kalbe Dokunan İlmek" sergisine ziyaret düzenledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, i "Kalbe Dokunan İlmek" adlı sergiye ziyaret düzenledi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Koleksiyoner Yusuf İyilik'in hazırladığı, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Koleksiyoner Yusuf İyilik'in hazırladığı, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Kalbe Dokunan İlmek" adlı sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Sahil Galeri'de geçen haftalarda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiyi ziyaretinde, İyilik'in üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayıp restore ettiği, kaybolmaya yüz tutan Osmanlı giysileri ile aksesuarlarından oluşan koleksiyonunu inceledi. Kumaş örneklerine de bakan Emine Erdoğan, Yusuf İyilik’ten koleksiyondaki tekstil ürünleri ve objelere ilişkin bilgi aldı. Emine Erdoğan'a ziyaretinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Ziyaret sonunda Erdoğan, Türkmen ve İyilik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

#2
Foto - Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuar kültürüne hayranlığından yola çıkarak hazırladığı sergi, Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleriyle Osmanlı'daki giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor. Dünyada hayranlık uyandıran Osmanlı sanatının nadide örneklerini barındıran sergi aracılığıyla bin bir emekle ilmek ilmek dokunan, geçmişin ruhuyla nakışlanmış Osmanlı giyim kuşam hazineleri restore edilerek bugüne kazandırıldı. Sergi, Türk kadınının sadece yüzlerce çeşit kumaşla değil, tabiatın pek çok çiçeğini, rengini duygularıyla harmanlayarak işlediği oyalarıyla, fesiyle, cepkeniyle, gömleğiyle, takılarıyla, çarpanasıyla nasıl bir sanat ve estetik anlayışı içinde yaşadığını ortaya koyuyor.

Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuar kültürüne hayranlığından yola çıkarak hazırladığı sergi, Manisa'dan Bolu'ya, Kayseri'den Urfa'ya farklı yöresel kıyafet ve aksesuar modelleriyle Osmanlı'daki giyimin estetik, folklorik ve kültürel değerlerine somut örnekler üzerinden şahitlik ediyor. Dünyada hayranlık uyandıran Osmanlı sanatının nadide örneklerini barındıran sergi aracılığıyla bin bir emekle ilmek ilmek dokunan, geçmişin ruhuyla nakışlanmış Osmanlı giyim kuşam hazineleri restore edilerek bugüne kazandırıldı. Sergi, Türk kadınının sadece yüzlerce çeşit kumaşla değil, tabiatın pek çok çiçeğini, rengini duygularıyla harmanlayarak işlediği oyalarıyla, fesiyle, cepkeniyle, gömleğiyle, takılarıyla, çarpanasıyla nasıl bir sanat ve estetik anlayışı içinde yaşadığını ortaya koyuyor.

#3
Foto - Yüzlerce parçadan oluşan tekstil ürünlerinin arasında Türkiye'nin her yöresinden gelin ve damat giysileri de dikkati çekiyor. Ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı'nın günlük kullanım eşyalarından örneklerin de bulunduğu sergide, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi İmparatorluğun tamamlayıcı unsurları da yer alıyor.

Yüzlerce parçadan oluşan tekstil ürünlerinin arasında Türkiye'nin her yöresinden gelin ve damat giysileri de dikkati çekiyor. Ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı'nın günlük kullanım eşyalarından örneklerin de bulunduğu sergide, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi İmparatorluğun tamamlayıcı unsurları da yer alıyor.

#4
Foto - Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi işleme örneklerinin sunulduğu serginin yazma ve tülbent koleksiyonu da oya, işleme ve yörelerine göre tasnif edilen yüzlerce parçayı içeriyor. Sergide, Osmanlı'dan bugüne akçe, mühür, tütün ve madalya keselerinden oluşan parçalar da bulunuyor.

Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi işleme örneklerinin sunulduğu serginin yazma ve tülbent koleksiyonu da oya, işleme ve yörelerine göre tasnif edilen yüzlerce parçayı içeriyor. Sergide, Osmanlı'dan bugüne akçe, mühür, tütün ve madalya keselerinden oluşan parçalar da bulunuyor.

Diriliş Ertuğrul bombayı patlattı
Medya

Diriliş Ertuğrul bombayı patlattı

Yayınlandığı dönem Türkiye'de reytingleri duman eden Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan’da Urduca dublajla geçen yıl ramazan ayında yayınlanm..
Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler
Dünya

Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein, "Ermeniler arşivi açarsa, Türklerden özür dilemek zorunda kalırlar" dedi...
Dünya

"Türkiye'ye karşı atılan adımı bize karşı atılmış sayarız"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sözde 'Ermeni soykırımı'nın Amerikan yönetimi tarafından dile getirileceğine ilişkin çıkan..
Boruyu patlattık ama şu suyun güzelliğine bakın
Yerel

Boruyu patlattık ama şu suyun güzelliğine bakın

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede boru patladı ve borudan çıkan..
CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan provokasyonu!
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 23 Nisan provokasyonu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nda provok..
F-35'lerin motor üreticisinden çok konuşulacak Türkiye açıklaması
Teknoloji

F-35'lerin motor üreticisinden çok konuşulacak Türkiye açıklaması

F-35'lerin motorunu üreten Pratt & Whitney şirketi, Türkiye'nin projeden çıkarılmasından dolayı, uçaklarda kullanılan F135 motorunun maliyet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay