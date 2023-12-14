Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

İŞTE GÖREVDEKİ MEMURLARIN OLASI ZAMLI MAAŞLARI Şube Müdürü (Üni. Mezunu), Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 32,451 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 42,186 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 45,431.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 47,053.95 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 48,676.5 TL Memur (Üni. Mezunu), Derece: 9/1 Temmuz 2023 Maaşı: 22,938 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 29,819 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 32,113.2 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 33,260.1 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 34,407 TL Uzman Öğretmen, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 29,538 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 38,399 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 41,353.2 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 42,830.1 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 44,307 TL Öğretmen, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 26,654 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 34,650 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 37,315.6 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 38,648.3 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 39,981 TL Başkomiser, Derece: 3/1 Temmuz 2023 Maaşı: 32,626 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 42,414 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 45,676.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 47,307.7 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 48,939 TL Polis Memuru, Derece: 8/1 Temmuz 2023 Maaşı: 29,525 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 38,383 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 41,335 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 42,811.25 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 44,287.5 TL Uzman Doktor, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 37,162 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 48,311 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 52,026.8 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 53,884.9 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 55,743 TL Hemşire (Üni. Mezunu), Derece: 5/1 Temmuz 2023 Maaşı: 26,440 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 34,372 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 37,016 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 38,338 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 39,660 TL Hemşire (Üni. Mezunu), Derece: 5/1 Temmuz 2023 Maaşı: 26,440 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 34,372 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 37,016 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 38,338 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 39,660 TL Teknisyen (Lise Mez.), Derece: 11/1 Temmuz 2023 Maaşı: 23,538 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 30,599 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 32,953.2 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 34,130.1 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 35,307 TL Profesör, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 48,411 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 62,934 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 67,775.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 70,195.95 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 72,616.5 TL Araştırma Görevlisi, Derece: 7/1 Temmuz 2023 Maaşı: 31,761 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 41,289 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 44,465.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 46,053.45 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 47,641.5 TL