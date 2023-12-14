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Ekonomi
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Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

2023-12-14 08:33:19
Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

Milyonlarca memur ve emekli ocak zammını bekliyor. Zam oranları ile ilgili yeni rakamlar ortaya çıkarken ek ödeme de maaşlara yansıyacak. Emeklilik planı yapanlar ise zam kararını bekliyor. Zamlı maaşların ödenmeye başlaması ile emeklilik dilekçesini verecek olanlar yüksek emekli aylığı alacak. Peki ek ödeme imkanından emekli olanlar da yararlanacak mı? İşte yeni memur ve emekli aylıkları ile ilgili detaylar...

#1
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

Memur ve emeklinin gözü maaş zamlarında. Oranlar belli olmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu. Enflasyon verilerine göre, 5 aylık TÜFE yüzde 33,64 olarak gerçekleşti. Öngörülen maaş artış oranları SSK ve Bağ - Kur emeklileri için yüzde 33,64 memur ve emeklileri için yüzde 44,89 oldu.

#2
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

Kasım ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillenmeye başladı. Kamu görevlileri ocak ayında 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 toplu sözleşmeden kaynaklı artış alacak.

#3
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

Memurlara ek ödeme de yapılıyor. Birçok kişi emeklilerin de bu ek ödemeden yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. Posta gazetesinden Ekrem Sarısu merak edilen sorunun yanıtını köşesine taşıdı. İşte Sarısu'nun yazısı...

#4
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

Yüksek enflasyonun memur ve memur emeklilerinin üstünde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmak ve bu kesimin gelirini iyileştirmek için Temmuz 2023 ayında gerek çalışan memurlara, gerekse emekli memurlara ek ödeme verilmesi için 7456 sayılı yasa ile düzenleme yapıldı.

#5
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

7456 sayılı Kanunun 28’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 40’ıncı maddesiyle çalışan memurlara seyyanen aylık 8.077 lira tutarında ek ödeme yapılması hüküm altına alınmıştır. Ek ödemeye (15.965) göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar esas alındı. 1 Temmuz 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanan memur maaş katsayısı 0,509796’dır. İhdas edilen 15.965 ek ödeme göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu brüt ek ödeme tutarı 8.138 lira olmaktadır (15.965 x 0,509796). Yapılan yasal düzenlemeye göre ek ödeme, damga vergisi hariç diğer vergilerden müstesna tutulmuştur. Ayrıca ek ödeme tutarından herhangi bir prim kesintisi de yapılmayacaktır. Brüt ek ödeme tutarından 61 lira damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan net ek ödeme tutarı olan 8.077 TL, memur maaşlarına ilave edilerek Temmuz 2023 ayından itibaren ödendi. 2024 yılında da ödenmeye devam edecek. Tabi memur maaş katsayısı artırılacağından, bu artışa paralel olarak ek ödeme tutarı da artacak.

#6
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

YÜZDE 6.34 ORANINDA Ancak ek ödeme 8 Eylül 2008’den önce memur olanların emekli keseneğine esas aylıklarına, 8 Eylül 1999’dan sonra memur olanların da prim hesabına esas kazançlarına dahil edilmediğinden, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerini etkilemeyecektir yani artırmayacaktır. Ancak emekli memurlar da unutulmamış olup memurlara seyyanen getirilen 8.077 lira ek ödemenin karşılığı olarak, 7456 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen ek 86’ncı madde hükmüyle memur emeklilerine de emekli aylıklarının yüzde 6.34 oranında ek ödeme getirilmiştir. Ancak 5434 sayılı Kanunun ek 81’inci maddesi gereğince emniyet ve askeri personel emeklilerine ödenen 100 TL ek ödeme, 5434 sayılı Kanunun ek 85’inci maddesi gereğince emniyet ve askeri personel emeklilerinden 3600 ek göstergeden daha az ek göstergelerden emekli aylığı alan ve makam tazminatı da alamayan emeklilere verilen 1.200 TL ek ödeme ve vergi iadesinin kaldırılması ve yerine 5454 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle getirilen (yüzde 5 veya 4’ü oranında) ek ödeme, yüzde 6.34 artış dışında tutulduğundan bu ek ödemeler, yüzde 6.34 oranında artırılmayacaktır.

#7
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

MAAŞA DAHİL DEĞİL Sonuç olarak Temmuz 2023 ayından itibaren çalışan memurların aylıklarına ilave olarak yapılan 8.077 lira ek ödeme, emekli aylığına dahil edilmeyecek olmasına karşın, aynı yasa ile memurlara yapılan seyyanen zam karşılığı olarak emekli memur aylıklarına getirilen yüzde 6.34 oranındaki ek ödeme emekli aylığınıza yansıtılacaktır. Yani emekli aylığınıza, aylığınızın yüzde 6.34’ü oranında ek ödeme ilave edilecektir.

#8
Foto - Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

İŞTE GÖREVDEKİ MEMURLARIN OLASI ZAMLI MAAŞLARI Şube Müdürü (Üni. Mezunu), Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 32,451 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 42,186 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 45,431.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 47,053.95 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 48,676.5 TL Memur (Üni. Mezunu), Derece: 9/1 Temmuz 2023 Maaşı: 22,938 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 29,819 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 32,113.2 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 33,260.1 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 34,407 TL Uzman Öğretmen, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 29,538 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 38,399 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 41,353.2 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 42,830.1 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 44,307 TL Öğretmen, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 26,654 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 34,650 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 37,315.6 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 38,648.3 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 39,981 TL Başkomiser, Derece: 3/1 Temmuz 2023 Maaşı: 32,626 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 42,414 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 45,676.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 47,307.7 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 48,939 TL Polis Memuru, Derece: 8/1 Temmuz 2023 Maaşı: 29,525 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 38,383 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 41,335 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 42,811.25 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 44,287.5 TL Uzman Doktor, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 37,162 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 48,311 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 52,026.8 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 53,884.9 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 55,743 TL Hemşire (Üni. Mezunu), Derece: 5/1 Temmuz 2023 Maaşı: 26,440 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 34,372 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 37,016 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 38,338 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 39,660 TL Hemşire (Üni. Mezunu), Derece: 5/1 Temmuz 2023 Maaşı: 26,440 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 34,372 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 37,016 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 38,338 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 39,660 TL Teknisyen (Lise Mez.), Derece: 11/1 Temmuz 2023 Maaşı: 23,538 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 30,599 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 32,953.2 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 34,130.1 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 35,307 TL Profesör, Derece: 1/4 Temmuz 2023 Maaşı: 48,411 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 62,934 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 67,775.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 70,195.95 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 72,616.5 TL Araştırma Görevlisi, Derece: 7/1 Temmuz 2023 Maaşı: 31,761 TL Ocak 2024 Net Maaşı (0 Zamlı): 41,289 TL Ocak 2024 Net Maaşı (@ Zamlı): 44,465.4 TL Ocak 2024 Net Maaşı (E Zamlı): 46,053.45 TL Ocak 2024 Net Maaşı (P Zamlı): 47,641.5 TL

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