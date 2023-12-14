Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

YÜZDE 6.34 ORANINDA Ancak ek ödeme 8 Eylül 2008’den önce memur olanların emekli keseneğine esas aylıklarına, 8 Eylül 1999’dan sonra memur olanların da prim hesabına esas kazançlarına dahil edilmediğinden, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerini etkilemeyecektir yani artırmayacaktır. Ancak emekli memurlar da unutulmamış olup memurlara seyyanen getirilen 8.077 lira ek ödemenin karşılığı olarak, 7456 sayılı Kanunun 2’nci maddesi ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na eklenen ek 86’ncı madde hükmüyle memur emeklilerine de emekli aylıklarının yüzde 6.34 oranında ek ödeme getirilmiştir. Ancak 5434 sayılı Kanunun ek 81’inci maddesi gereğince emniyet ve askeri personel emeklilerine ödenen 100 TL ek ödeme, 5434 sayılı Kanunun ek 85’inci maddesi gereğince emniyet ve askeri personel emeklilerinden 3600 ek göstergeden daha az ek göstergelerden emekli aylığı alan ve makam tazminatı da alamayan emeklilere verilen 1.200 TL ek ödeme ve vergi iadesinin kaldırılması ve yerine 5454 sayılı Kanunun 1’inci maddesiyle getirilen (yüzde 5 veya 4’ü oranında) ek ödeme, yüzde 6.34 artış dışında tutulduğundan bu ek ödemeler, yüzde 6.34 oranında artırılmayacaktır.