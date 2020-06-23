Son dakika emekli haberleri. Sigortalılık süresi prim ödeme gün sayısı nedir? Ne zaman emekli olurum?’ sorusunu kamuda çalışan memurlar başta olmak üzere SGK işçi statüsünde çalışanlar, kendi hesabına çalışan Bağ-Kurlular sigorta süresi nedir, prim ödeme gün sayısı ile ne zaman emekli olurum? Sorusunu sormakta. Kısacası yediden yetmişe herkesin, her çalışanın hayali emekli olmak. Peki emekli olmak için sigorta ne kadar olmalı? Ne kadar prim günüm olursa emekli olurum? Sorusunun cevaplarına gelecek olursak işte emeklilik yılı, emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaşı.