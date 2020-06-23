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Ekonomi
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Emekli olmak için sigorta ne kadar olmalı? Ne kadar prim günüm olursa emekli olurum?

2020-06-23 10:46:36
Emekli olmak için sigorta ne kadar olmalı? Ne kadar prim günüm olursa emekli olurum?

Son dakika emekli haberleri. Sigortalılık süresi prim ödeme gün sayısı nedir? Ne zaman emekli olurum?’ sorusunu kamuda çalışan memurlar başta olmak üzere SGK işçi statüsünde çalışanlar, kendi hesabına çalışan Bağ-Kurlular sigorta süresi nedir, prim ödeme gün sayısı ile ne zaman emekli olurum? Sorusunu sormakta. Kısacası yediden yetmişe herkesin, her çalışanın hayali emekli olmak. Peki emekli olmak için sigorta ne kadar olmalı? Ne kadar prim günüm olursa emekli olurum? Sorusunun cevaplarına gelecek olursak işte emeklilik yılı, emeklilik prim gün sayısı ve emeklilik yaşı.

#1
Foto - Emeklilik hesaplamak için üç dönem önemlidir. Bu dönemler 1999 öncesi sigortalı olanlar, 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar diğeri ise 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar. Hürriyet’ten Doyan Doğan emeklilik şartlarına ilişkin önemli bir yazıyı kaleme aldı. İşte o yazıdan bazı bölümler: 4/a’lı olarak çalışan, yani SGK işçi statüsünde çalışan kadınların ne zaman emekli olacaklarına. Kadınların emekliliği; 9 Eylül 1999 öncesi işe girenlere, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe girenlere ve 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlere göre değişiyor.

Emeklilik hesaplamak için üç dönem önemlidir. Bu dönemler 1999 öncesi sigortalı olanlar, 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar diğeri ise 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar. Hürriyet’ten Doyan Doğan emeklilik şartlarına ilişkin önemli bir yazıyı kaleme aldı. İşte o yazıdan bazı bölümler: 4/a’lı olarak çalışan, yani SGK işçi statüsünde çalışan kadınların ne zaman emekli olacaklarına. Kadınların emekliliği; 9 Eylül 1999 öncesi işe girenlere, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe girenlere ve 1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlere göre değişiyor.

#2
Foto - Şöyle ki; 9 Eylül 1999 öncesi işe giren kadın çalışanlar, 5000 gün ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ile 56 arasında değişen yaşa göre emekli oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2036 yılından sonra da kademeleri olarak yaş artıyor, 65’e kadar çıkıyor. * Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan kadın çalışanlar yaş haddinden emekli olabiliyor ve kısmi emekli maaşı alabiliyor.

Şöyle ki; 9 Eylül 1999 öncesi işe giren kadın çalışanlar, 5000 gün ile 5975 gün arasında değişen prim ödeme gün sayısına ve 38 ile 56 arasında değişen yaşa göre emekli oluyor. 9 Eylül 1999 sonrası işe başlayanlar ise 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2036 yılından sonra da kademeleri olarak yaş artıyor, 65’e kadar çıkıyor. * Gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramamış ama belli bir yaşa gelmiş olan kadın çalışanlar yaş haddinden emekli olabiliyor ve kısmi emekli maaşı alabiliyor.

#3
Foto - Burada kadın çalışanlarda 15 yıl, 3600 prim ve 50 yaş şartının dolduğu tarih önemli. 8 Eylül 1981 ve öncesinde işe başlayan kadın çalışanlar, 3600 gün şartının dolduğu günün önemi bulunmuyor; 15 yıl, 50 yaş ve 3600 prim gün sayısını doldurmuş olması yeterli.

Burada kadın çalışanlarda 15 yıl, 3600 prim ve 50 yaş şartının dolduğu tarih önemli. 8 Eylül 1981 ve öncesinde işe başlayan kadın çalışanlar, 3600 gün şartının dolduğu günün önemi bulunmuyor; 15 yıl, 50 yaş ve 3600 prim gün sayısını doldurmuş olması yeterli.

#4
Foto - 2008’den sonra işe girenlerin emeklilik şartları * Sosyal güvenlikte son yapılan düzenleme ile 2008 yılından sonra işe başlayan kadın çalışanların emeklilik şartları da değişti ve kademeli yaş şartı getirildi. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların 7200 gün prim ödemeleri gerekiyor. Ayrıca 7200 gün prim ödeme şartı yerine getirilse bile, yaş şartının da yerine getirilmesi şart.

2008’den sonra işe girenlerin emeklilik şartları * Sosyal güvenlikte son yapılan düzenleme ile 2008 yılından sonra işe başlayan kadın çalışanların emeklilik şartları da değişti ve kademeli yaş şartı getirildi. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların 7200 gün prim ödemeleri gerekiyor. Ayrıca 7200 gün prim ödeme şartı yerine getirilse bile, yaş şartının da yerine getirilmesi şart.

#5
Foto - 1999 yılında yapılan düzenleme ile 1999 öncesi sigortalı olanlar için işe başlama tarihine göre kademeli emeklilik şartı getirildi.

1999 yılında yapılan düzenleme ile 1999 öncesi sigortalı olanlar için işe başlama tarihine göre kademeli emeklilik şartı getirildi.

#6
Foto - Daha sonra yapılan yeni bir düzenleme ile 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için kadınlarda 58 yaş şartı belirlendi. Gerekli prim gün sayısını dolduranların emekli olabilecekleri şartı getirildi.

Daha sonra yapılan yeni bir düzenleme ile 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için kadınlarda 58 yaş şartı belirlendi. Gerekli prim gün sayısını dolduranların emekli olabilecekleri şartı getirildi.

#7
Foto - Son düzenleme ile de 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi getirildi ve 7200 prim gün sayısı konuldu. Kadın çalışanlar en düşük 58 yaşında emekli olabilecek, en yüksek de 65 yaşında emekli olabilecek.

Son düzenleme ile de 2008 tarihinden sonra ilk kez sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi getirildi ve 7200 prim gün sayısı konuldu. Kadın çalışanlar en düşük 58 yaşında emekli olabilecek, en yüksek de 65 yaşında emekli olabilecek.

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