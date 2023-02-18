Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

GlobalData otomotiv uygulama başkanı Jeff Schuster, "Açıkçası bunun zor bir hedefin ötesinde olduğunu düşünüyorum" diyerek "Bu isteği bazı verilerle perspektife oturtalım. Günümüzün en çok satan otomobil üreticilerinin (Toyota ve Volkswagen) her birinin yılda 10 milyon adet sattığını düşünün. Geçen yıl Tesla, 1,3 milyon otomobil rekoru teslim ederek elektrikli araç satışlarında lider oldu. 2030'da dünya çapında yaklaşık 100 milyon yeni araba el değiştirecek. Tesla, 2030 yılına kadar küresel pazarın yüzde 20'sine sahip olursa, bu muhtemelen en büyük 10 küresel üreticiden iki veya üçünün iflas edeceği veya kül olacağı anlamına gelir. Bütün sektörü alt üst ederdi ve bunun olacağını tahmin etmiyorum." diye konuştu.