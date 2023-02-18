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Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

2023-02-18 17:15:31
Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Tesla sahibi Elon Musk'ın ABD'deki bir satın alma sonrası ilerleyen süreçte Türkiye'nin de kapısını çalabileceği ifade edilmeye başlandı.

#1
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

ABD'nn en zengin insanı Elon Musk, 2030'da en az 20 milyon Tesla satmak ve genç firmayı etkin bir şekilde dünyanın gördüğü en büyük otomobil üreticisine dönüştürmek hedefini masaya koydu.

#2
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Ancak endüstri analistleri, Tesla'nın inanılmaz derecede rekabetçi otomobil pazarının beşte birini bu kadar kısa sürede yutabileceği fikrinin bir hayal olduğunu söyledi.

#3
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

GlobalData otomotiv uygulama başkanı Jeff Schuster, "Açıkçası bunun zor bir hedefin ötesinde olduğunu düşünüyorum" diyerek "Bu isteği bazı verilerle perspektife oturtalım. Günümüzün en çok satan otomobil üreticilerinin (Toyota ve Volkswagen) her birinin yılda 10 milyon adet sattığını düşünün. Geçen yıl Tesla, 1,3 milyon otomobil rekoru teslim ederek elektrikli araç satışlarında lider oldu. 2030'da dünya çapında yaklaşık 100 milyon yeni araba el değiştirecek. Tesla, 2030 yılına kadar küresel pazarın yüzde 20'sine sahip olursa, bu muhtemelen en büyük 10 küresel üreticiden iki veya üçünün iflas edeceği veya kül olacağı anlamına gelir. Bütün sektörü alt üst ederdi ve bunun olacağını tahmin etmiyorum." diye konuştu.

#4
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

AutoForecast Solutions analisti Sam Fiorani, "Bu o kadar rekabetçi bir pazar ki, Tesla'nın bu seviyeye hakim olmak için otomobili tıpkı Apple'ın iPhone'da olduğu gibi halihazırda yaptıklarının çok ötesinde yeniden icat etmesi gerekecek" dedi.

#5
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Tesla şu anda dört fabrikada otomobil montajı yapıyor. Fiorani, hedeflerine ulaşmak için 90-150 milyar dolara mal olan 18-30 ek fabrikaya ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

#6
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Öte yandan Donanımhaber'de yer alan habere göre, Tesla, lityum madenciliği yapan Sigma Lithium şirketini satın almayı düşünüyor.

#7
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Lityum bildiğiniz üzere elektrikli otomobillerde kullanılan bataryalar için son derece önemli bir element. Bloomberg konuyla ilgili bazı önemli bilgiler aktardı.

#8
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Elon Musk tarafından yönetilen elektrikli otomobil üreticisi, birleşme konusunda ilk adımı atarak bir görüşme yaptı. İşlem için 3 milyar dolar gibi bir rakamdan söz ediliyor. Sigma Lithium, Tesla'nın satın almak istediği lityum madenciliği sektöründeki birkaç seçenekten biri konumunda.

#9
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bloomberg'in kaynakları, görüşmelerin erken bir aşamada olduğunu ve hiçbir yere varmayabileceğini söylüyor. Anlaşmanın önündeki en büyük risk fiyat meselesi. Sigma Lithium hisseleri geçtiğimiz yıl üç katına çıktı, dolayısıyla şirket Tesla'ya uymayacak bir fiyat etiketi belirleyebilir.

#10
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Her halükarda anlaşma gerçekleşirse Sigma Lithium, Musk'ın yakın dönemde gerçekleştirdiği ikinci milyar dolarlık satın alma olacak. Tesla'nın patronu hatırlayacağınız üzere 2022 yılının sonlarında Twitter'ı satın almak için tam 44 milyar dolar para ödemişti.

#11
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityum madeninin önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. Uzmanlar, Türkiye'nin lityum madeni yatakları açısından büyük rezervlere sahip olabileceğini belirtiyor.

#12
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Geçtiğimiz aylarda, Lityum ile bor madeni arasında benzerliğin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, dünyanın en büyük bor yataklarının Türkiye'de olmasının büyük lityum yataklarının varlığına işaret etmesinin muhtemel olduğunu belirtmişti.

#13
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Türkiye'de bor üretimi sırasında oluşan kil atıklarından lityum karbonat üretilmeye başlandığını hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, Batı Anadolu Bölgesi'nin yakın bir zamanda lityum üretim havzalarına dönüşeceğini söyledi. Öztürk, "Türkiye, şu ana kadar bor üretimi sırasında çöpe atılan killerden ilk defa lityum karbonat üretmeyi başardı. Batı Anadolu'da bizim bildiğimiz Balıkesir, Çanakkale, Bursa ve Eskişehir havzasındaki bor yatakları ve bor havzasının çevresi aynı zamanda yakında dünyanın en büyük lityum havzaları olacak. Lityum stratejik bir metal olduğu için enerji depolama kapasitesi olan pil üretiminde kullanıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki elektrikli otomobil ile ilgili bir süreç başladı. Elektrikli otomobillerde lityum pilleri kullanılacak" diye konuştu.

#14
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Türkiye'nin lityum üretimi konusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Öztürk, "Şili lityum karbonat üretip satıyor ama lityum pilleri üretmiyor. Bizim de Şili gibi hammadde üretip satan bir ülke değil lityum pilleri üreten ileri bir endüstri ülkesine doğru dönüşmemiz lazım. Kore, Çin, Japonya ve ABD gibi malzeme mühendisliğinde gelişmiş ülkelerdeki şirketlerle ortaklık kurularak ülkemizdeki lityumu bulacağız. Hali hazırda bor üretiminden yeni yeni üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

#15
Foto - Elon Musk kesenin ağzını açtı! Her an Türkiye'nin kapısını çalabilir

Türkiye'nin lityum üretimi konusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Öztürk, "Şili lityum karbonat üretip satıyor ama lityum pilleri üretmiyor. Bizim de Şili gibi hammadde üretip satan bir ülke değil lityum pilleri üreten ileri bir endüstri ülkesine doğru dönüşmemiz lazım. Kore, Çin, Japonya ve ABD gibi malzeme mühendisliğinde gelişmiş ülkelerdeki şirketlerle ortaklık kurularak ülkemizdeki lityumu bulacağız. Hali hazırda bor üretiminden yeni yeni üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

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