2023-10-01 11:45:03 Elinde bozuk parası olanlara son uyarı! Hemen harcayın! O tarihte tedavülden kalkıyor
Maliyeti kendisinden daha değerli hale gelen madeni paralar tedavülden kalkacak. Kumbarasında bozuk para biriktirenler, elini çabuk tutsun. Yeni basılacak paralara dair detaylar geldi. İşte tüm detaylar... Madeni paraların gramajında yapılan değişiklikle birlikte 50 kuruş ve 1 TL inceldi. Bu sebepten dolayı otomatlarda madeni paralar okunmamaya başladı. Cebinde yeni para bulunup bulunmadığını kontrol etmeden otomatlara atanlar pişman oluyor.