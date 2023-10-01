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Ekonomi
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Elinde bozuk parası olanlara son uyarı! Hemen harcayın! O tarihte tedavülden kalkıyor

2023-10-01 11:45:03
Elinde bozuk parası olanlara son uyarı! Hemen harcayın! O tarihte tedavülden kalkıyor

Maliyeti kendisinden daha değerli hale gelen madeni paralar tedavülden kalkacak. Kumbarasında bozuk para biriktirenler, elini çabuk tutsun. Yeni basılacak paralara dair detaylar geldi. İşte tüm detaylar... Madeni paraların gramajında yapılan değişiklikle birlikte 50 kuruş ve 1 TL inceldi. Bu sebepten dolayı otomatlarda madeni paralar okunmamaya başladı. Cebinde yeni para bulunup bulunmadığını kontrol etmeden otomatlara atanlar pişman oluyor.

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Foto - Elinde bozuk parası olanlara son uyarı! Hemen harcayın! O tarihte tedavülden kalkıyor

Madeni paraları kontrol ederek mağduriyetin önüne geçebilirsiniz. Yeni dönemde 1 TL ağırlığı 8,2 gramken, 6,6 grama kadar düşürüldü. 50 kuruşun gramajı ise 6,8'den 5,5 grama kadar düşürüldü. Madeni paraların üretim maliyetinin kendi değerini geçmesiyle birlikte gramajında düşüşler yapıldı. Yaklaşık olarak gramajında yüzde 30 bir düşüş yaşayan madeni paralar aynı zamanda üretim maliyetleri de düşmüş oldu. Ülkemizde etkili olan enflasyon ile birlikte kağıt banknotların 200 TL'ye kadar olması yetersiz bulunuyor.

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Foto - Elinde bozuk parası olanlara son uyarı! Hemen harcayın! O tarihte tedavülden kalkıyor

Bu durum ise önümüzdeki günlerde 500 TL'lik ve 1000 TL'lik yeni banknotların çıkarılacağını ön plana koyuyor. Ekonomistler tarafından yapılan tahminlere göre 2023 yılı içerisinde 500 TL'lik banknotlar, 2024 yılı içerisinde ise 1.000 TL'lik banknotların çıkarılması bekleniyor. Günümüzde yer alan 1 TL'nin ise basımı durdurularak yerine 5 TL ile 10 TL madeni paraların geleceği iddia ediliyor.

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