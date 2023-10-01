Elinde bozuk parası olanlara son uyarı! Hemen harcayın! O tarihte tedavülden kalkıyor

Madeni paraları kontrol ederek mağduriyetin önüne geçebilirsiniz. Yeni dönemde 1 TL ağırlığı 8,2 gramken, 6,6 grama kadar düşürüldü. 50 kuruşun gramajı ise 6,8'den 5,5 grama kadar düşürüldü. Madeni paraların üretim maliyetinin kendi değerini geçmesiyle birlikte gramajında düşüşler yapıldı. Yaklaşık olarak gramajında yüzde 30 bir düşüş yaşayan madeni paralar aynı zamanda üretim maliyetleri de düşmüş oldu. Ülkemizde etkili olan enflasyon ile birlikte kağıt banknotların 200 TL'ye kadar olması yetersiz bulunuyor.