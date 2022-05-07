  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Elazığlı ustadan takdir toplayan hareket

2022-05-07 12:12:06
Elazığlı ustadan takdir toplayan hareket

Elazığ'da, Ramazan Bayramı dönüşü iş yerinde servis amaçlı kullandığı otomobilde doğum yapan kedi ve yavrularını gören oto elektrik ustası, aracı kediler için bırakarak çalışanlarına şahsi otomobilini tahsis etti.

#1
Foto - Sanayi sitesindeki iş yerinde 7 çalışanı ile oto elektrik ve dinamo tamiri yapan Hamza Mucazoğulları, bayram tatilinin ardından iş yerini açtığında bir sürprizle karşılaştı. İş yerinde servis için kullandığı otomobilden gelen sesler üzerine aracı kontrol eden Mucazoğulları, ön ve arka koltuk arasında bir kedinin 4 yavru doğurduğunu gördü. Bu durum karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Mucazoğulları, süt emen yavru kedileri ve annelerini rahatsız etmeden durumu çalışanlarıyla paylaştı. Mucazoğulları, aldıkları kararla, iş yerinde çalışanların ulaşımında ve malzeme taşımada servis amaçlı kullandığı otomobili anne kedi ve yavrularına, şahsi otomobilini ise çalışanlarına tahsis etti.

Sanayi sitesindeki iş yerinde 7 çalışanı ile oto elektrik ve dinamo tamiri yapan Hamza Mucazoğulları, bayram tatilinin ardından iş yerini açtığında bir sürprizle karşılaştı. İş yerinde servis için kullandığı otomobilden gelen sesler üzerine aracı kontrol eden Mucazoğulları, ön ve arka koltuk arasında bir kedinin 4 yavru doğurduğunu gördü. Bu durum karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Mucazoğulları, süt emen yavru kedileri ve annelerini rahatsız etmeden durumu çalışanlarıyla paylaştı. Mucazoğulları, aldıkları kararla, iş yerinde çalışanların ulaşımında ve malzeme taşımada servis amaçlı kullandığı otomobili anne kedi ve yavrularına, şahsi otomobilini ise çalışanlarına tahsis etti.

#2
Foto - Mucazoğulları, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nın ardından iş yerine geldiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştığını belirterek,

Mucazoğulları, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nın ardından iş yerine geldiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştığını belirterek, "4 günlük bayram tatilinde bir kedi servis aracımızda doğum yapmış. İş yerinde aktif olarak kullandığımız servis aracımızdı. Servis aracında anne kedi ve yavrularını görünce rahatsız etmedik onları. Şahsi aracımla işimizi görüyoruz. Servis aracımızı da artık anne kedi ve yavrularına tahsis ettik." dedi.

#3
Foto - Bu durumu, sanayi sitesindeki diğer esnafın da duyduğunu anlatan Mucazoğulları, insanların büyük bir merakla anne kedi ve yavrularını görmek için iş yerine geldiğini belirtti. Kedi ve yavrularını özenle koruduklarını, anne kediye süt ve mama verdiklerini dile getiren Mucazoğulları,

Bu durumu, sanayi sitesindeki diğer esnafın da duyduğunu anlatan Mucazoğulları, insanların büyük bir merakla anne kedi ve yavrularını görmek için iş yerine geldiğini belirtti. Kedi ve yavrularını özenle koruduklarını, anne kediye süt ve mama verdiklerini dile getiren Mucazoğulları, "Bu yaptığımızın maddi bir karşılığı yok, manevi olarak mutlu oluyoruz. Anne kedi ve yavrularını servis aracında muhafaza edeceğiz, sütlerini ve mamalarını vereceğiz. Yavrular ayaklanıp buradan ayrılıncaya kadar onları misafir edeceğiz. Arabamız onlara feda olsun." diye konuştu.

#4
Foto - Sanayi sitesinde esnaf Cumhur Bilge de anne kedi ve yavrularına sahip çıkan Hamza Mucazoğulları'nı, göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı takdir ettiklerini söyledi. Bilge,

Sanayi sitesinde esnaf Cumhur Bilge de anne kedi ve yavrularına sahip çıkan Hamza Mucazoğulları'nı, göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı takdir ettiklerini söyledi. Bilge, "Hamza usta, sanayi sitemizin güzel esnafından biri. Bu aracı da çalışanlarını taşımak, malzeme götürüp getirmek için kullanıyor. Ama bu yavrular sütten kesilene kadar arabayı yatıracak. Allah ondan razı olsun." şeklinde konuştu.

Haluk Özdil sinsi planı duyurdu! Şok sözler: Türkiye ile o ülke arasında savaş çıkacak
Gündem

Haluk Özdil sinsi planı duyurdu! Şok sözler: Türkiye ile o ülke arasında savaş çıkacak

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir benzerinin Yunanistan ile Türkiye arasında çıkarılmaya çalışıldığını..
Fehmi Koru'dan İmamoğlu itirafı!
Siyaset

Fehmi Koru'dan İmamoğlu itirafı!

Fehmi Koru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aşıp, sorumlu olduğu şehri terk ederek Karadeniz turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu..
Ahmet Davutoğlu tarafını seçti
Gündem

Ahmet Davutoğlu tarafını seçti

Ahmet Davutoğlu öncülüğündeki Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videoda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit ..
'İsraf' diye gelenler, israfın zirvesine çıkmışlar! Savunmaları da işte bu
Siyaset

'İsraf' diye gelenler, israfın zirvesine çıkmışlar! Savunmaları da işte bu

Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yaptığı Tansu'ya mektuplar adı altındaki köşe yazısında, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, soruml..
Bütün göçmenleri kötüleyenleri susturacak örnek!
Gündem

Bütün göçmenleri kötüleyenleri susturacak örnek!

Münferit birkaç olay üzerinden bütün göçmen vatandaşları aynı kefeye koyanlara seslenen Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Ebu Cehil'in de Efendim..
Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ açıklaması
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan Ümit Özdağ açıklaması

Alaattin Çakıcı, gözünü ırkçılıkla karartan faşist Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığının kapısına dayanarak Bakan Süleyman Soylu'yu tehdit etm..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay