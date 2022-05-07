Elazığlı ustadan takdir toplayan hareket

Sanayi sitesindeki iş yerinde 7 çalışanı ile oto elektrik ve dinamo tamiri yapan Hamza Mucazoğulları, bayram tatilinin ardından iş yerini açtığında bir sürprizle karşılaştı. İş yerinde servis için kullandığı otomobilden gelen sesler üzerine aracı kontrol eden Mucazoğulları, ön ve arka koltuk arasında bir kedinin 4 yavru doğurduğunu gördü. Bu durum karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Mucazoğulları, süt emen yavru kedileri ve annelerini rahatsız etmeden durumu çalışanlarıyla paylaştı. Mucazoğulları, aldıkları kararla, iş yerinde çalışanların ulaşımında ve malzeme taşımada servis amaçlı kullandığı otomobili anne kedi ve yavrularına, şahsi otomobilini ise çalışanlarına tahsis etti.