Elazığlı ustadan takdir toplayan hareket

Bu durumu, sanayi sitesindeki diğer esnafın da duyduğunu anlatan Mucazoğulları, insanların büyük bir merakla anne kedi ve yavrularını görmek için iş yerine geldiğini belirtti. Kedi ve yavrularını özenle koruduklarını, anne kediye süt ve mama verdiklerini dile getiren Mucazoğulları, "Bu yaptığımızın maddi bir karşılığı yok, manevi olarak mutlu oluyoruz. Anne kedi ve yavrularını servis aracında muhafaza edeceğiz, sütlerini ve mamalarını vereceğiz. Yavrular ayaklanıp buradan ayrılıncaya kadar onları misafir edeceğiz. Arabamız onlara feda olsun." diye konuştu.