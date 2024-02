Dünyayı solladık: Avrupa'yı etkileyecek ve ayağa kaldıracak... Arda Güler kesinlikle avlayacak!

Toni Kroos'un, Almanya Milli Takımı'na döneceğini düşünmeyen Hamit Altıntop, "Emin değilim. Toni Kroos'la birlikte oynadım ve eğer o artık Almanya'da oynamayacağını söylediyse bu kararından vazgeçmez. Korkarım ki bir daha asla Almanya adına oynamayacağını düşünüyorum." dedi. Real Madrid'de harika bir dönem geçirdiğini söyleyen Hamit Altıntop, "La Liga'yı kazandık! Bu şampiyonluğu kazanmak her zaman çok özeldir ve bunu Xabi Alonso, Kaka, Cristiano, Benzema gibi harika oyuncularla deneyimledim. Harikaydı, Sergio Ramos ve Casillas'la da ve özellikle 'Special One' Jose Mourinho'yla. Kişisel olarak biraz sıkıntı yaşadım çünkü sırtımdan ciddi bir sakatlık geçirdim ve geri dönüşüm kolay olmadı. Bugün hala Florentino Perez ve José Angel Sanchez ile iletişim halindeyim ve onlara her şey için çok minnettarım." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı: "Şahsen performanslarım ve kariyerimden çok memnunum. Ama umarım Arda benden daha iyi performans gösterecektir. Milli takımımız için Avrupa'nın en iyi kulüplerinde Türk oyuncular var. Buna sevinmeli ve kariyer deneyimlerimizi çevremizle paylaşmalıyız."