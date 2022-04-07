Dünyanın en zenginleri listesi açıklandı! Sıralama değişti

Ekonomi dergilerinden biri olan Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarderin çıktığı listeye 236 milyarder eklendi. En fazla milyarder ABD'de En fazla milyardere sahip olan ülke ise 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya takip etti. Savaş 34 Rus'a unvan kaybettirdi Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş üzerine 34 Rus milyarder de unvanını kaybetti. İşte dünyanın en zengin ilk 15 milyarderi...