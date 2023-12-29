2023-12-29 16:41:41 Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini
Eski zamanlarda hastalıkları tedavi etmek için kullanılan doğal ilaçlar, yerini kimyasal ilaçlara bıraktı. Ancak doğada, çoğu hastalığın bitkisel çözümünü bulmak hala mümkün. Süper gıda olarak bilinen bir tahıl ürünü ise her derde deva oluyor. İçerdiği fosfor, bakır, protein kaynağının yanında tam bir magnezyum deposu... Kan şekeri ve koleterolü düşürdüğü bilinen bu tahılın faydaları saymakla bitmiyor.