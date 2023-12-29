  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son 6 yılın en şiddetli Güneş patlaması! Hiç beklenmedik haber: Hiroşima'ya atılan atom bombasının 40 katı

Ne doğal gaz ne de petrol... ABD hemen Türkiye'nin kapısına çaldı

Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Lük araçlar devriyede! Sokakta gören vatandaşlar bakmadan geçemiyor

Kadir Has'ın mescid düşmanı öğretim görevlisinin amcası bakın kim çıktı!

Süper Kupa maçı öncesi bunu da yaptılar... Gitmemek için direndiler şimdi Riyad'ı karıştırıyorlar!

İngiltere’den dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Bugüne kadar böylesi görülmedi! Kerem Aktürkoğlu için olay iddia!

Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan flaş açıklama! O haberi tüm Türkiye’ye böyle duyurdular

Hükümetin her kararından haberi olan kurt gazeteci, yeni emekli maaşlarını böyle duyurdu! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

İYİ Parti'de bir istifa daha! Akşener bu defa tam çıldıracak! “Hakkımı helal etmiyorum” deyip kapıyı vurdu ve çıktı
Kadın - Aile
9
Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

2023-12-29 16:41:41
Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Eski zamanlarda hastalıkları tedavi etmek için kullanılan doğal ilaçlar, yerini kimyasal ilaçlara bıraktı. Ancak doğada, çoğu hastalığın bitkisel çözümünü bulmak hala mümkün. Süper gıda olarak bilinen bir tahıl ürünü ise her derde deva oluyor. İçerdiği fosfor, bakır, protein kaynağının yanında tam bir magnezyum deposu... Kan şekeri ve koleterolü düşürdüğü bilinen bu tahılın faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Darı kolayca sindirilebilir olduğundan ve yüksek diyet lifi içeriği bağırsakları temizlediğinden mideniz üzerinde son derece iyi bir etkiye sahiptir. Darı tohumlarında çözünür lif bulunur, bu lif kötü olan yani LDL yani kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı olur.

#2
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Çünkü bu çözünür lif midede jel benzeri bir kütle oluşturur ve kolesterolün emilmesine izin vermez. Bu etki mekanizması ateroskleroz riskini azaltabilir.

#3
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

CİLDİ VE SAÇLARI GÜZELLEŞTİRİR

#4
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Darının bir başka süper gücü de birinci sınıf bir B vitamini kaynağı olmasıdır. Az miktarda darı ile sadece sinir sistemimizi desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda cildimize de iyi geliyoruz. Düzenli tüketimi cildi güzelleştirir, saç ve tırnakları güçlendirir.

#5
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Tiroid hastalıklarından muzdarip olanlar darıdan kaçınmalıdır. Çünkü gluten yerine guatrojen içermektedir. Guatrojenler , tiroid fonksiyonunu baskılayan ve genişlemiş bir tiroid bezine yol açabilen maddelerdir.

#6
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Darı denemek istiyorsanız, pişirmeden önce tohumları iyice yıkayın. Yıkanmış darıyı üç katı kadar suyla bir tencereye alın ve üzeri kapalı olarak 15-20 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin. Yoğurt ve meyve ile kahvaltı için mükemmel bir enerji kaynağıdır. Ana yemeğin yanında garnitür olarak yiyebilir, pilav yerine onunla yiyebilir veya herhangi bir yemeği zenginleştirebilirsiniz. Tatlı olarak denemek isterseniz kakao, vanilya veya damla çikolata ile tatlandırabilirsiniz.

#7
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Darı en çok yulaf ezmesi olarak tüketiliyor. Bunun için darı tanelerini öğütüp un haline getirerek veya önceden işlenmiş yulaf ezmesi satın alarak yapabilirsiniz. Yulaf ezmesini süt, su veya bitki bazlı sütlerle karıştırarak pişirebilirsiniz. Ardından isteğe bağlı olarak meyve, kuruyemiş veya tarçın gibi eklemeler yapabilirsiniz. Darıyı pişmiş şekilde tüketmek de mümkün. Darı tanelerini kaynar suya ekleyip pişirebilirsiniz. Su oranını yaklaşık olarak 1 su bardağı darı için 3 su bardağı su olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Piştikten sonra üzerine tuz veya baharat ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Pişmiş darıyı yanında sebze, et veya tavukla servis yapabilirsiniz.

#8
Foto - Dünyanın en zengin magnezyum kaynağı oymuş! Fosfor, manganez, demir ne varsa onda! Darı, diyabet için 1 numaralı besini

Darıyı un haline getirerek farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Darı unu, ekmek, kek veya kurabiye gibi hamur işlerinde buğday ununun bir kısmının yerine kullanılıyor. Posta'ya göre; Ayrıca, darı ununu pankek, waffle veya krep gibi kahvaltı yiyeceklerine ekleyebilirsiniz. Darı, salatalara ekstra bir besleyici öğe olarak ekleniyor. Pişirilmiş veya haşlanmış darıyı yeşilliklerle, sebzelerle ve protein kaynaklarıyla birleştirerek sağlıklı bir salata yapabilirsiniz. Zeytinyağı ve limon suyu gibi hafif bir sosla tatlandırabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda TOKİ'nin vadettiği projelerde mağduriyet yaşayan vatandaşları anlatarak eleştirilerde bulundu..
Yandaş medyaya haberini yaptırdı! Ortada hiçbir şey yok
Gündem

Yandaş medyaya haberini yaptırdı! Ortada hiçbir şey yok

İstanbulların kabusu haline gelen İBB'nin başındaki CHP'li Ekrem İmamoğlu "AnadoluTRAM" tramvay hattının haberini yandaş medyasına yaptırdı...
TOGG'a ucuz rakip çıktı!
Otomotiv

TOGG'a ucuz rakip çıktı!

Togg'un güçlü rakibi olarak bilinen Tesla Model 3, 1 milyon TL'nin altında bir fiyatla Türkiye pazarına giriyor. Fiyat rekabeti kızışırken, ..
Ve Davutoğlu bomba itiraflara başladı! ‘Keşke Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydim’
Siyaset

Ve Davutoğlu bomba itiraflara başladı! ‘Keşke Kılıçdaroğlu’na destek vermeseydim’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Seçimlerde yaşananları gördükten sonra Kılıçdaroğlu'na destek vermezdim" dedi.
Merkez Bankası'nın yeni yol haritası belli oldu! 2024'te...
Ekonomi

Merkez Bankası'nın yeni yol haritası belli oldu! 2024'te...

TCMB 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı. Raporda "Sıkılaşan finansal koşulların dar gelirli kesime etkisini azaltmaya yöneli..
Doğalgaz fiyatları belli oldu!
Dünya

Doğalgaz fiyatları belli oldu!

Ocak ayında doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi? BOTAŞ konut ve sanayide kullanılan doğalgaz tarifelerini açıkladı Boru Hatları ile Petrol ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23