Dünyanın en sevilmeyen ülkeleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası

Araştırma sonuçlarına göre; askeri politikaları ve küresel müdahaleleriyle gündemden düşmeyen Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, dünyanın en sevilmeyen ilk üç ülkesi oldu. Bu ülkeleri nükleer programları ve bölgesel çatışmalarla tanınan Kuzey Kore ile İsrail takip etti. Veriler, ülkelerin uluslararası kamuoyundaki algısının, yürüttükleri dış politika ve insan hakları uygulamalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı.