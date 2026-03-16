Dünyanın en sevilmeyen ülkeleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası
World Population Review tarafından yayınlanan küresel kamuoyu araştırması, ülkelerin uluslararası arenadaki negatif imajlarını ve sevilmeme oranlarını gözler önüne serdi. Listenin zirvesinde askeri ve siyasi hamleleriyle Çin, ABD ve Rusya yer alırken; Türkiye, jeopolitik konumu ve dış politika tartışmalarıyla 16. sırada kendine yer buldu. Uzmanlar, bu sıralamanın ekonomik güçten ziyade diplomatik krizler ve demokratik standartlar üzerinden şekillendiğini vurguluyor.