  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Dünyanın en sevilmeyen ülkeleri belli oldu: İşte Türkiye’nin şaşırtan sırası
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

World Population Review tarafından yayınlanan küresel kamuoyu araştırması, ülkelerin uluslararası arenadaki negatif imajlarını ve sevilmeme oranlarını gözler önüne serdi. Listenin zirvesinde askeri ve siyasi hamleleriyle Çin, ABD ve Rusya yer alırken; Türkiye, jeopolitik konumu ve dış politika tartışmalarıyla 16. sırada kendine yer buldu. Uzmanlar, bu sıralamanın ekonomik güçten ziyade diplomatik krizler ve demokratik standartlar üzerinden şekillendiğini vurguluyor.

#1
Uluslararası arenada ülkelerin itibarı artık yalnızca ekonomik büyüklükle değil; diplomatik hamleler, insan hakları karnesi ve dış politika kararlarıyla ölçülüyor. World Population Review tarafından paylaşılan son veriler, jeopolitik gerilimlerin ülkelerin imajını nasıl şekillendirdiğini ortaya koydu. Küresel güçlerin başı çektiği listede, Türkiye’nin de üst sıralarda yer alması uluslararası algı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

#2
Araştırma sonuçlarına göre; askeri politikaları ve küresel müdahaleleriyle gündemden düşmeyen Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, dünyanın en sevilmeyen ilk üç ülkesi oldu. Bu ülkeleri nükleer programları ve bölgesel çatışmalarla tanınan Kuzey Kore ile İsrail takip etti. Veriler, ülkelerin uluslararası kamuoyundaki algısının, yürüttükleri dış politika ve insan hakları uygulamalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtladı.

#3
Listede 16. sırada yer alan Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki jeopolitik konumu ve son yıllardaki dış politika hamleleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, listenin oluşmasında diplomatik krizlerin ve ülkelerin demokratik standartlarına dair yapılan tartışmaların belirleyici olduğunu vurguluyor. Türkiye’nin ardından Güney Kore, Afganistan ve Filipinler gibi ülkeler de negatif algı sıralamasında kendilerine yer buldu. Küresel kamuoyunda en düşük sempati oranına sahip olduğu belirtilen ülkeler şu şekilde sıralandı:

#4
Çin Amerika Birleşik Devletleri Rusya Kuzey Kore İsrail Pakistan İran Irak Suriye Hindistan Birleşik Krallık Japonya Suudi Arabistan Almanya Nijerya Türkiye Güney Kore Afganistan Filipinler İtalya

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23