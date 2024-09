4. Köpekler Köpekler, özellikle kuduz taşıyanlar, her yıl on binlerce insanın ölümüne neden olur. Kuduz, tedavi edilmediğinde neredeyse her zaman ölümcül olan bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kuduz nedeniyle her yıl yaklaşık 59.000 kişi hayatını kaybetmektedir.