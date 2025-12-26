  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde bu yıl ivesi cinsi 60 bin kuzu dünyaya geldi. Türkiye’nin en büyük tarım işletmelerinden biri olan tesis, doğumlarla birlikte adeta şenlendi.

#1
Foto - Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

Şanlıurfa’da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde bu yıl doğum dönemi yoğun geçti.

#2
Foto - Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bu yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu dünyaya geldi. Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde damızlık olarak yetiştiriliyor. Yaklaşık 152 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, yüksek verimli damızlık koyundan elde edilen üstün özellikli kuzular, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle takip ediliyor. Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, yavruların her gün 2 defa aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor. Koyun ve kuzuların dron ile görüntülenen buluşmasında, bir kuzunun yüzlerce hayvanın olduğu ortamda saniyeler içinde annesini bulması dikkati çekiyor. Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan kuzular, anne sütüne ek kuzu başlangıç yemi ve kuru yonca otuyla besleniyor.

#3
Foto - Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

İşletmenin Küçükbaş Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mustafa Erdi Oluğ, AA muhabirine, Ceylanpınar Tarım İşletmesinin dünyanın tek parça halinde en büyük tarım işletmesi olduğunu söyledi. İşletmede şu anda 152 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu belirten Oluğ, şöyle konuştu: "İşletmemiz dünyanın en büyük ivesi ırkı koyun popülasyonuna sahip. Kasım ayının 15'inden sonra başlayan doğumlarla birlikte 60 bin baş kuzu dünyaya gözlerini açtı. Doğumlarımız hala devam etmekte. Bu sayıyla birlikte yıl sonunda işletmemizde 152 baş koyun mevcut olacak. İşletmemizde doğumu gerçekleşen kuzular anaçlarıyla birlikte günde iki defa bir araya gelirler. Kuzular ve anneleri birbirlerini kokularından buluyorlar. Sonra işletmenin meralarından beslenen koyunlarla kuzular için güzel bir ortam hazırlanır. Teknik elemanlar eşliğinde bakımları, beslenmeleri yapılır."

#4
Foto - Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

Bu yıl geçen yıla kıyasla fazladan 3 bin kuzu doğduğunu ifade eden Oluğ, yıl sonunda toplamda 63 bin kuzuya ulaşacaklarını dile getirdi.

#5
Foto - Dünyanın en büyük işletmesi! 60 bin kuzu dünyaya geldi

İvesi cinsi koyunların süt veriminin yüksek olduğunu belirten Oluğ, bu hayvanlardan yıl boyunca 4 bin 200 ton süt elde ettiklerini, gelecek sene ise 4 bin 500 ton süt hedeflediklerini söyledi.Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Oluğ, 2026 yılında hem etçi ırk hayvanlar hem de ivesi cinsi koyunları üreticilere ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme
Gündem

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında flaş gelişme

FETÖ'nün "Futbolda şike kumpası" soruşturmasında 4 şüpheli arasında yer alan Lütfi Arıboğan ile İlhan Helvacı, "yurt dışı çıkış yasağı ve i..
Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı
Dünya

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki kolu SDG'nin tüm çağrılara rağmen 10 Mart Mutabakatına uymamasının ardından Ahmed eş-Şara yön..
Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış savaş uçağından hava saldırısı

Suriye'de sıcak bir gelişme yaşandı. Aidiyeti henüz resmen doğrulanmamış bir savaş uçağı, Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesine hava saldırı..
Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...
Gündem

Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf: Steven Sadettin ‘Çalışmalara devam’ ediyormuş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Başkan Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. F..
Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı
Gündem

Hükümete bağırsak sesimizi duyan olur mu? Cumhurbaşkanına açık çağrı

Yazar İdris Günaydın, uyuşturucu çetelerine gösterilen kararlılığın aile yapısını içten çürüten ahlaki yozlaşmaya ve piyasadaki fırsatçılara..
Olağan şüpheli İsrail
Gündem

Olağan şüpheli İsrail

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de bulunduğu 8 ki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23