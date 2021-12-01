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Ekonomi
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Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 1 Aralık 2021 anlık dolar euro fiyatları

2021-12-01 09:39:02
Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 1 Aralık 2021 anlık dolar euro fiyatları

Dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? Dolar bugün ne kadar? Döviz kurundaki hareketlilik vatandaşların, yatırımcıların, parasını biriktirenlerin dolar ve euro fiyatlarını anlık olarak takip etmesine neden olmakta. Özellikle döviz kurlarında yaşanan hareketlilik neticesinde herkesin araştırdığı konular arasında Dolar bugün kaç TL? 1 Aralık 2021 Çarşamba dolar fiyatları! gibi soruları da beraberinde getiriyor. İşte dolar ve euro fiyatları...

#1
Foto - Dolar kurunda hareketlilik devam ederken, Dolar kaç TL oldu? Dolar ve euro fiyatı ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından an be an takip ediliyor. Dolar ve euronun yükselişi kasım ayında da sürdü. Aralık ayının girmesiyle birlikte dolar kuru fiyaları ne kadar olacağıda parasını dolara yatıranlarca bir hayli sorgulanmakta. Son zamanlarda Türkiye ekonomisi üzerine oynanan oyunlar sonrası vatandaşların gözü Dolar ve Euro fiyatlarına çevrildi Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? 1 Aralık 2022’de dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? 1 Aralık 2021 Dolar kuru ne kadar? 1 Aralık 2021 Euro kuru ne kadar oldu? İşte 1 Aralık 2021 güncel döviz fiyatları...

Dolar kurunda hareketlilik devam ederken, Dolar kaç TL oldu? Dolar ve euro fiyatı ne kadar? soruları vatandaşlar tarafından an be an takip ediliyor. Dolar ve euronun yükselişi kasım ayında da sürdü. Aralık ayının girmesiyle birlikte dolar kuru fiyaları ne kadar olacağıda parasını dolara yatıranlarca bir hayli sorgulanmakta. Son zamanlarda Türkiye ekonomisi üzerine oynanan oyunlar sonrası vatandaşların gözü Dolar ve Euro fiyatlarına çevrildi Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? 1 Aralık 2022’de dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? 1 Aralık 2021 Dolar kuru ne kadar? 1 Aralık 2021 Euro kuru ne kadar oldu? İşte 1 Aralık 2021 güncel döviz fiyatları...

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken bu sabah saatlerinde 13,30-13,40 bandında değerleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı. Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalanırken bu sabah saatlerinde 13,30-13,40 bandında değerleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu TRT yayınında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı. Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi. Dolar ne kadar?

#3
Foto - Dolar alış fiyatı 13,4269 TL, Dolar satış fiyatı 13,4320 TL

Dolar alış fiyatı 13,4269 TL, Dolar satış fiyatı 13,4320 TL

#4
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 15,2550 TL, Euro satış fiyatı 15,3029 TL

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 15,2550 TL, Euro satış fiyatı 15,3029 TL

#5
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 17,9873 TL, Sterlin satış fiyatı 18,0475 TL

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 17,9873 TL, Sterlin satış fiyatı 18,0475 TL

#6
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,5342 TL, Riyal satış fiyatı 3,5519 TL

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,5342 TL, Riyal satış fiyatı 3,5519 TL

#7
Foto - Yurt içinde aylardır olduğu gibi yılın son ayının ilk gününde de TL'deki sert hareketler izlenirken cuma günü açıklanacak olan kasım ayı enflasyonu öncesinde gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu da bugün piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.

Yurt içinde aylardır olduğu gibi yılın son ayının ilk gününde de TL'deki sert hareketler izlenirken cuma günü açıklanacak olan kasım ayı enflasyonu öncesinde gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu da bugün piyasaların ajandasındaki en önemli gündem maddesi olacak. Global piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri gün boyu takip edilecek.

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