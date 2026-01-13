  • İSTANBUL
Ekonomi
Yeniakit Publisher
Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar...

Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 43,14 liradan, euro 50,43 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 43,0308, satışta 43,2032 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9562, satışta 43,1284 lira olarak belirlemişti.

Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar...

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1674, sterlin/dolar paritesi 1,3469 ve dolar/yen paritesi 157,976 düzeyindeydi.

Foto - Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? İşte güncel rakamlar...

Yeni günde Dolar/TL 43,1387 (alış) 43,1450’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,4330 TL seviyelerinde seyrediyor.

