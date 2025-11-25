  • İSTANBUL
Ekonomi
Dolar ile Yen kapışıyor!

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Dolar ile Yen kapışıyor!

ABD’de yavaşlama ve Fed’in olası indirimleriyle yenin dolara karşı güçlenebileceği belirtiliyor. Morgan Stanley, kurun 2026 başında 140’a düşüp yıl sonunda yeniden 147’ye çıkmasını bekliyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin stratejistleri, ABD ekonomisinde durgunluk sinyallerinin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ardışık faiz indirimlerine yönelmesi halinde Japon yeninin önümüzdeki aylarda dolara karşı yaklaşık yüzde 10 değerleneceğini öngörüyor.

#1
Foto - Dolar ile Yen kapışıyor!

Matthew Hornbach’ın da bulunduğu uzmanlar, dolar-yen kurunun mevcut seviyesinin gerçek değerden saptığını belirtiyor. ABD tahvil getirilerindeki düşüşün denge değerini aşağı çekebileceğini vurgulayan stratejistler, bu uyumun yeniden sağlanması halinde paritenin 2026’nın ilk çeyreğinde gerilemesinin beklendiğini ifade ediyor. Stratejistler ayrıca, Japonya’nın maliye politikasının özel olarak genişlemeci olmadığına dikkat çekerek, ABD ekonomisinin toparlanmasıyla gelecek yılın ikinci yarısında yen üzerinde yeniden baskı oluşabileceğini dile getiriyor.

#2
Foto - Dolar ile Yen kapışıyor!

Yende son dönem zayıflık ve müdahele riski Para biriminin son dönemde gösterdiği zayıflığa rağmen yapılan bu olumlu tahminler, iç siyasi gelişmeler ve BOJ’un faiz artışı beklentilerinin azalmasıyla yenin değer kaybettiği bir döneme geliyor. Başbakan Sanae Takaichi’nin harcama planlarının Japonya’nın mali yapısını zora sokabileceği kaygılarıyla yen bu çeyrekte dolara karşı %5,6 geriledi ve G-10’da en kötü performansı sergiledi.

#3
Foto - Dolar ile Yen kapışıyor!

Morgan Stanley, dolar-yen kurunun 2026’nın ilk çeyreğinde 140 seviyesine ineceğini, yıl sonunda ise yeniden yaklaşık 147’ye yükseleceğini tahmin ediyor. Kurun 157 seviyelerine yakın seyretmesi yatırımcıları resmi müdahale ihtimalini daha fazla değerlendirmeye yöneltti. Maliye Bakanı Satsuki Katayama müdahalenin seçenekler arasında olduğunu açıkladı. ABD’deki ekonomik yavaşlama ve iç mali kaygıların azalmasıyla birlikte, Japon devlet tahvili getiri eğrisinin 2026’nın ilk çeyreğinde yukarı yönlü hareket etmesi öngörülüyor.

