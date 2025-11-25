Alican Öztekin Giriş Tarihi: Dolar ile Yen kapışıyor!
ABD’de yavaşlama ve Fed’in olası indirimleriyle yenin dolara karşı güçlenebileceği belirtiliyor. Morgan Stanley, kurun 2026 başında 140’a düşüp yıl sonunda yeniden 147’ye çıkmasını bekliyor. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin stratejistleri, ABD ekonomisinde durgunluk sinyallerinin artması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ardışık faiz indirimlerine yönelmesi halinde Japon yeninin önümüzdeki aylarda dolara karşı yaklaşık yüzde 10 değerleneceğini öngörüyor.