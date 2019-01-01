Doğudaki askerlerin kabusu oldu! Sadece geceleri ortaya çıkıyor
Korku filmi değil, gerçek.
Özellikle Kuzey Irak ve Hakkari çevresinde bulunan bu örümcek Amerikalı askerlerin değimiyle "camel spider" (deve örümceği)
Bu tehlikeli eklembacaklı türü, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da askerlik yapanlar tarafından çok iyi bilinir.
Kuzey Irak çöllerinden akın akın gelen bu böcek, görüntüsüyle dehşete düşürüyor.
Türkiye'de ismi "böğ" olarak biliniyor. Böğü, böyü olarak da kullanılıyor. Sarı ömer ismini ise Hakkari komandolarının verdiği söyleniyor.
Bir diğer bilinen ismi ise; sarıkız. Bilimsel olarak solifugae adıyla biliniyor.
Amerikalı askerler arasında ise "camel spider(deve örümceği)" olarak biliniyor.
Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen türün zehirli olmamasına rağmen çok saldırgan olduğu ve güçlü çene yapısıyla et yiyebildiği bilirtiliyor.
Çölün bu saldırgan sakinlerinin avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, yılanlar ve hatta küçük kuşlar bile var...
En çok 55 gram ağırlığında oluyor, bacaklar dahil uzunlukları ise 13 santimi geçebiliyor.
Bu örümceğin çok hızlı hareket ettikleri ve 1 metreye kadar sıçrama özelliği olduğu biliniyor.
İri görünümleri nedeniyle halk arasında paniğe neden olan örümceklerin ısırabileceği, hatta et dahi kopartabildikleri vurgulanıyor.