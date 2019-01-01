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Doğudaki askerlerin kabusu oldu! Sadece geceleri ortaya çıkıyor

  • Korku filmi değil, gerçek.

  • Özellikle Kuzey Irak ve Hakkari çevresinde bulunan bu örümcek Amerikalı askerlerin değimiyle "camel spider" (deve örümceği)

  • Bu tehlikeli eklembacaklı türü, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da askerlik yapanlar tarafından çok iyi bilinir.

  • Kuzey Irak çöllerinden akın akın gelen bu böcek, görüntüsüyle dehşete düşürüyor.

  • Türkiye'de ismi "böğ" olarak biliniyor. Böğü, böyü olarak da kullanılıyor. Sarı ömer ismini ise Hakkari komandolarının verdiği söyleniyor.

  • Bir diğer bilinen ismi ise; sarıkız. Bilimsel olarak solifugae adıyla biliniyor.

  • Amerikalı askerler arasında ise "camel spider(deve örümceği)" olarak biliniyor.

  • Halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen türün zehirli olmamasına rağmen çok saldırgan olduğu ve güçlü çene yapısıyla et yiyebildiği bilirtiliyor.

  • Çölün bu saldırgan sakinlerinin avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, yılanlar ve hatta küçük kuşlar bile var...

  • En çok 55 gram ağırlığında oluyor, bacaklar dahil uzunlukları ise 13 santimi geçebiliyor.

  • Bu örümceğin çok hızlı hareket ettikleri ve 1 metreye kadar sıçrama özelliği olduğu biliniyor.

  • İri görünümleri nedeniyle halk arasında paniğe neden olan örümceklerin ısırabileceği, hatta et dahi kopartabildikleri vurgulanıyor.

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