Doğa
9
Doğa
Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

AA Giriş Tarihi:
Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

Uluslararası bir araştırma, Nepal halkının, doğayla en fazla bağlantı kuran toplum olduğunu ortaya koydu.

#1
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

61 ülkeden 56 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada, insanların "doğayla bağlantı hissi" ölçüldü ve ülkeler arası farklılıklar inceledi.

#2
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

Araştırmada sosyal ve ekonomik koşulların yanı sıra maneviyat ve kültürel değerlerin insanların doğa ile ilişkisini nasıl şekillendirdiğine odaklanıldı.

#3
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

Araştırmada, sosyoekonomik koşullar, biyolojik çeşitlilik, maneviyat ve teknolojiye yönelik tutumların, insanların doğayla kurduğu bağ ile yakından ilişkili olduğu belirlendi.

#4
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

Yüksek şehirleşme oranı, iş yapma kolaylığı ve teknolojik yoğunluk gibi faktörlerin ise bu bağı zayıflattığı tespit edildi.

#5
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

Araştırmaya göre, ülke olarak doğayla en sıkı bağ kuranlar Nepalliler oldu. Nepal'i sırasıyla İran, Güney Afrika, Bangladeş ve Nijerya takip etti.

#6
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

Listenin son altı sırasında, Hollanda, Kanada, Almanya, İsrail, Japonya ve İspanya yer aldı. Türkiye 22'nci sırada yer alırken, İngiltere 55. sıraya yerleşti.

#7
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

Araştırmacılar, eğitim, sağlık ve sanat da dahil hayatın her alanında insanların doğayla duyusal, ruhsal ve duygusal etkileşimini artıracak daha iyi politikalar uygulamanın,

#8
Foto - Doğayla en iyi kaynaşan ülke hangisi?

ülkeler için fayda sağlayabileceği sonucuna vardı. Araştırmanın sonuçları "Ambio" dergisinde yayımlandı.

