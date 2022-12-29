Doğalgaz ve EYT’den sonra 7 büyük müjde daha! Erdoğan peş peşe açıkladı

Bilimin kaleleri olarak gördüğümüz üniversitelerin rektörlerine bilim ve teknoloji odaklı olmayan eğitim sisteminin çağı yakalayamayacağını hatırlatmak istiyorum. 76 üniversiteyle hükümeti devraldık, 208 üniversitemiz var. Her ilimizde üniversite yoktu, 81 ilin 81'inde üniversite var. Şimdi benim profesörüm, doçentim, doktorum nereye gidiyor, Iğdır'a Muş'a gidiyor. Gencimizi bulunduğu ilde üniversitesiyle bir arada yetişmesine yardımcı oluyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Medeniyet bu. İlmi Anadolu'ya tüm annelerimizin babalarımızın babalarına yaygınlaştırmayı hamdolsun biz gerçekleştirdik. Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin ekonomik alanındaki büyümesinin milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerine bakarak görebiliriz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız. Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Esasen bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacını somut olarak görmeye başladık. Togg üreticileri tarafından mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Bu sınıftaki araçların üretimi yanında bakımı için de daha çok nitelikli personele ihtiyaç olacak. Temel eğitim grubundaki çocuklarımız ve ebeveynleri için hazırlanan eğitimlere gösterilen yüksek ilgiyi buna bağlıyoruz. 7 yaşından başlayıp 70 yaş üstüne çıkan kullanıcı çeşitliliği milletimizin teknolojik gelişmeleri sahiplendiğini gösteriyor. Benim torunum bile evde bizi solladı gidiyor. Bu projeyle dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ilerde neler başaracaklarını hayal edebiliyoruz. Benzer gelişmelere özel sektör şirketlerimizde de şahit oluyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, verimlilik olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmak en büyük sevinç kaynağımızdır. 1,5 milyona yakın istihdam sağlamış olmamız programın gücüne işaret ediyor. Kurumsal yapılardaki iş yapma biçimlerindeki değişimi hızla ülkemize uyarlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda altyapıya yapılan yatırımı taçlandırarak Türkiye Yüzyılı'na güçlü giriş yapmayı hedefliyoruz. TEKONOLİYE 4 MİLYARLIK DESTEK! MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI Hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız var. Hiçbiri önümüzdeki fırsat ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmemize mani değildir. Milletimizin bu alandaki heyecanını gayretini desteklemek için müjdelerimizi paylaşmak istiyorum. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılımı, blok zincir, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğindeki firmaları destekleyeceğiz. 1 milyar lira kefalet limitli KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını istiyoruz. Veri merkezi sektörümüzü geliştirmek, bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması yapıyoruz. Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme merkezlerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız. Demek ki isabetli işler yapıyoruz. Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz. Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanında girişimlere 6 ay geri ödemesiz girişimci kredisi vereceğiz. İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan işyerlerine verilen aylık 10 bin lira olan prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.