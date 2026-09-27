  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mucize karışım: Ciltteki kaşıntıyı ve egzamayı bıçak gibi kesiyor! Pul pul dökülmeye karşı koruma yapıyor! Hangi karışım? Diyarbakır ‘Hayat Namazla Güzel’ dedi Bill Gates’ten yapay zekâ açıklaması: Soğuk Savaş döneminden daha zor Balık tezgahlara geldi! Sağlık kalkanı: Balık hangi ayda yenmeli? Sofranızdan eksik etmeyin! Dikkat çekiliyor Tıp dünyasında şaşırtan yorum: Sabahları yorgun mu uyanıyorsunuz? Acı reçetesi açıklandı! Benzin, Motorin ve LPG’de yeni dönem! 12 lira birden artacak İznik Gölü için alarm zilleri çalıyor! Adım adım çekiliyor Aydın’da iki araç kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza ölü ve yaralılar var Beyin içindeki o şey tespit edildi! Yaşlanmayı tersine çeviren uzun ömür: Biyolojik yaşınız ve gizli hastalık
İslam
5
Yeniakit Publisher
Diyarbakır ‘Hayat Namazla Güzel’ dedi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyarbakır ‘Hayat Namazla Güzel’ dedi

Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliğinin finali yapıldı. İlahilerin seslendirildiği etkinlikte eğitimlerini tamamlayan 7-12 yaş arası çocuklar ikindi namazını cemaatle kıldı.

#1
Foto - Diyarbakır ‘Hayat Namazla Güzel’ dedi

Peygamber Sevdalıları Vakfınca merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi yanında düzenlenen etkinlikte, ilahiler seslendirildi, Hacivat ve Karagöz oyununun sahnelenmesinin ardından eğitimlerini tamamlayan 7-12 yaş arası çocuklar ikindi namazını cemaatle kıldı.

#2
Foto - Diyarbakır ‘Hayat Namazla Güzel’ dedi

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Kaya, platform adına yaptığı konuşmada, amaçlarının çocuklara namaz bilincini aşılamak olduğunu söyledi.

#3
Foto - Diyarbakır ‘Hayat Namazla Güzel’ dedi

Namazın önemine değinen Kaya, şunları kaydetti: "Diyarbakır yerleşkesinde binlerce çocuğun katılımıyla etkinlik gerçekleştiriyoruz. Binlerce çocuk bundan önce dini bilgileri aldılar. Namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, güzel ahlakla ilgili eğitim gördüler.”

#4
Foto - Diyarbakır ‘Hayat Namazla Güzel’ dedi

“Bu eğitim akabinde finalini bugün burada gerçekleştiriyoruz. Tabi yıllardır bu programı gerçekleştiriyoruz. Hayat gerçekten namazla güzeldir. Çocukların hayatına namazı sokmak ve bir ömür boyu hayatlarını namazla devam ettirmeleri için bir program tertipliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir
Gündem

Şener Üşümezsoy yeni deprem için bir bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde olabilir

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Türkiye’deki aktif faylara çevrildi. Dep..
Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli
Gündem

Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çağrı: İddia doğru ise paralar hemen iade edilmeli

Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında sermaye piyasasındaki tartışmalı hisse işlemlerini gündemine aldı. ..
Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan iddialar üzerine görevinden istifa etme kararı aldı. Kaya'nın mal var..
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
Süleymancılar, Alihan Kuriş'e reddiye yapacak mı? Müzakereciler vızır vızır çalışıyor ama kapılar kapalı!
Siyaset

Süleymancılar, Alihan Kuriş'e reddiye yapacak mı? Müzakereciler vızır vızır çalışıyor ama kapılar kapalı!

Alihan Kuriş’e yönelik operasyonun ardından gözler cemaatin iç dinamiklerine ve resmî yayın organlarına çevrildi. Ancak grubun elindeki gaze..
Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan duyurdu: 2 milyon ilave istihdam oluşturulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027-2029 döneminde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı, işsizlik oranını ise k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23