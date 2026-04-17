Diyanet’ten Kritik Uyarı: Gençler Çok Yönlü Tehdit Altında

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinde hem toplumda derin yaralar açan saldırılara dikkat çekti hem de özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik kapsamlı uyarılarda bulundu. Hutbede, hafta içinde öğretmen ve öğrencileri hedef alan şiddet olaylarının milletçe büyük bir üzüntüye yol açtığı vurgulanarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi. Yaşanan acıların yalnızca bireysel değil, toplumsal bir yara olduğuna işaret edilerek, birlik ve dayanışma çağrısı öne çıktı.

Hutbede, bu tür zor zamanların toplumsal kenetlenmenin en güçlü şekilde ortaya konulması gereken dönemler olduğu belirtilerek, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) müminlerin birbirine olan bağlılığını bir binanın tuğlaları gibi tarif eden hadisine atıfta bulunuldu. Bu çerçevede, toplumun tüm kesimlerinin barış, huzur ve güven ortamını korumak adına ortak sorumluluk taşıdığı ifade edildi. Devletin basiretine, milletin sağduyusuna ve ilahi rahmete olan güvenin altı çizilerek, karamsarlığa kapılmadan ortak değerler etrafında birleşmenin önemi dile getirildi.

Hutbenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise genç nesillerin karşı karşıya olduğu tehlikelere ilişkin uyarılar oldu. Günümüzde çocukların ve gençlerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda dijital ve kültürel bir kuşatma altında bulunduğuna dikkat çekilen hutbede; dijital bağımlılık, şiddet içerikli oyunlar, zararlı alışkanlıklar, bilinçsiz tüketim kültürü ve olumsuz iletişim dilinin gençlerin ruh dünyasını olumsuz etkilediği belirtildi. Bu unsurların, çocukların zihinlerini bulandırdığı, kalplerini kararttığı ve onları milli ve manevi değerlerden uzaklaştırdığı ifade edildi.

Diyanet, bu noktada sorumluluğun yalnızca ailelerle sınırlı olmadığını vurgulayarak geniş bir toplumsal kesime çağrıda bulundu. Anne ve babaların yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, medya mensupları, sanatçılar, akademisyenler ve toplumun tüm paydaşlarının gençlerin sağlıklı gelişimi için daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtildi. Özellikle ailelerin çocuklarıyla daha yakın ilişki kurması, onların kimlerle arkadaşlık ettiğini ve dijital ortamlarda nasıl vakit geçirdiğini yakından takip etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Hutbede ayrıca, çocukların kendilerini güvende hissedecekleri ilk yerin aile ortamı olduğuna dikkat çekilerek, ebeveynlerin sevgi, ilgi ve rehberlikle çocuklarına güçlü bir manevi zemin sunması gerektiği ifade edildi. Gençlerin boşlukta bırakılmasının, onları zararlı akımların ve şiddet içerikli unsurların etkisine açık hale getirebileceği uyarısında bulunuldu. Bu nedenle, çocukların sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda ahlaki ve manevi gelişimlerine de önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen hutbede, kötülüğün yayılmasına karşı en etkili mücadelenin iyiliği çoğaltmak ve değerleri yaşatmak olduğu ifade edildi. Milletin geçmişte olduğu gibi bugün de el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceği belirtilirken, umudun ve dayanışmanın kaybedilmemesi gerektiği mesajı verildi. Cuma hutbesi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” ayetiyle sona erdi. Bu ayetle birlikte, bireysel ve toplumsal sorumluluğun altı bir kez daha çizilerek, özellikle çocukların ve gençlerin korunmasının hem dünyevi hem de uhrevi bir görev olduğu hatırlatıldı.

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı
Gündem

Oğlu da babasının izinde! Provokatör Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı

FETÖ'cü hainlerin avukatlığına soyunan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması
Gündem

Şara'dan İsrail'in uykusunu kaçıracak Türkiye açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Türkiye ile ilgili ortaklık ifadeleri terör devleti İsrail'in uykularını kaçırdı.

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar
Gündem

Kahramanmaraş üzerinden ülkeyi karıştırmak isteyen CHP’liler, şu cennetlik çocuğun babasını dinleyip utansınlar

Kahramanmaraş’taki okul katliamında hayatını kaybedenlerden biri de 11 yaşındaki Adnan Yeşil oldu. Adnan’ın babası Cevdet Yeşil, muhabirlere..
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldır..
Okullarda yeni dönem! Vali yasağı duyurdu
Gündem

Okullarda yeni dönem! Vali yasağı duyurdu

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıların ardından kent genelinde alınan kararları açıklayan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu..
Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları
Gündem

Ali Mahir Başarır’ın ‘Onurlu’ dedikleri karanlık ağdan katliam çıktı: Kahramanmaraş saldırganının kan donduran LGBT ve İncel bağlantıları

Kahramanmaraş’ta 10 kişinin ölümüne neden olan ortaokul katliamının faili İsa Aras Mersinli’nin dijital dünyadaki karanlık ilişkileri ve sap..
