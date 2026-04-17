Diyanet’ten Kritik Uyarı: Gençler Çok Yönlü Tehdit Altında
SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesinde hem toplumda derin yaralar açan saldırılara dikkat çekti hem de özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasına yönelik kapsamlı uyarılarda bulundu. Hutbede, hafta içinde öğretmen ve öğrencileri hedef alan şiddet olaylarının milletçe büyük bir üzüntüye yol açtığı vurgulanarak, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi. Yaşanan acıların yalnızca bireysel değil, toplumsal bir yara olduğuna işaret edilerek, birlik ve dayanışma çağrısı öne çıktı.