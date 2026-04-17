Diyanet’ten Kritik Uyarı: Gençler Çok Yönlü Tehdit Altında

Toplumsal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen hutbede, kötülüğün yayılmasına karşı en etkili mücadelenin iyiliği çoğaltmak ve değerleri yaşatmak olduğu ifade edildi. Milletin geçmişte olduğu gibi bugün de el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceği belirtilirken, umudun ve dayanışmanın kaybedilmemesi gerektiği mesajı verildi. Cuma hutbesi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” ayetiyle sona erdi. Bu ayetle birlikte, bireysel ve toplumsal sorumluluğun altı bir kez daha çizilerek, özellikle çocukların ve gençlerin korunmasının hem dünyevi hem de uhrevi bir görev olduğu hatırlatıldı.