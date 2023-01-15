  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Dış hatlarda rekor kırdı!

2023-01-15 13:46:18
Dış hatlarda rekor kırdı!

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Zonguldak Havalimanı 2022 yılında uçuş rekoru kırdı. En çok gurbetçilerin ilgi gösterdiği havalimanına en çok dış hat uçuşları ise Almanya'ya oldu. 2022 hedeflerine ulaşan Zonguldak Havalimanı, ilk kez Umre'ye yolcu gönderecek.

#1
Foto - Dış hatlarda rekor kırdı!

Zonguldak Havalimanı 2022 yılının Ocak ile Aralık ayları arasında yıllık 848 ticari yolcu uçağı ve 110 bin 874 yolcu ile rekor kırdı. Açıklanan verilere göre 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Zonguldak Havalimanı’nda; İç hatlarda 505 uçuş, dış hatlarda ise 619 uçuş gerçekleşti. Ticari Yolcu Uçağında 234 iç hat seferi, 614 dış hat seferleri yapıldı. İç hatlardan gelen ve giden yolcu sayısı 15 bin 365 kişiyi bulurken dış hatlar bu sayı 95 bin 509 kişiyi buldu. Yük ve bagaj olarak iç hatlarda 285 ton, dış hatlarda bin 914 ton yük taşındığı tespit edildi.

#2
Foto - Dış hatlarda rekor kırdı!

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, 2022 yılında hedeflerine ulaştıklarını ve 2023 yılı için planların son hızla devam ettiğini ifade etti. Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, “2022 yılındaki değerlendirmeye baktığımız zaman, Ocak ayı başından itibaren yılsonuna kadar yapılan planlama, belirlenen hedefler ve gerçekleşmeleri analiz ettiğimiz zaman herhangi bir sapma olmadı, hedefler tuttu. 2021 yılı dönemi malum bir pandemi dönemi ölçü olarak kabul etmiyoruz. Ama 2022’deki hedeflerimizle ilgili herhangi sapma yok mecburi sebepler olmadığı sürece bu böyle devam edecek.

#3
Foto - Dış hatlarda rekor kırdı!

Tabi gerçekleşmelere baktığımız zaman gerek havayolu şirketleri adına yapılan planlamalar, gerekse bizim buradaki hazırlıklarımız, hedeflenen uçak ve yolcu sayılarının fiilen gerçekleşmesini sağladık. Bu bakımdan bizim 2022 yılı içindeki beklentilerimiz olumlu vaziyette sonuçlandı. İnşallah gelecek yıllarla ilgilide gerçekleşmelerde sapma olmaz tabi buna göre de gerek bizim gerek havayolu şirketlerinin ek hazırlıkları, planları 2023’e göre yapılmış, yapılmakta gurbetçi hemşerilerimiz rahat olsunlar. Malum 2022’den itibaren fiili uçakların herhangi aksamadan gerçekleşmekte. Bu 12 aylık bir dönemde avantaj sağlamıştır. Bölgesel özellik taşıyan Havalimanı Batı Karadeniz bölgesine hizmet etmekte. Sevgili hemşerilerimizin de bu konuda teveccühleri her geçen gün artmaktadır.”

#4
Foto - Dış hatlarda rekor kırdı!

İlk umre seferinin Salı günü gerçekleşeceğini duyuran Müdür Özşahin, “Önümüzde ki haftadan itibaren umre seferi yapılacak. Türk Hava Yolları ile yapılacak bu sefer Salı günü gerçekleşecek ve uçak dolu. Yani ilk defa deneme yapacaklar, bölgesel hemşerilerimizden talep var. Belki 1 hafta 10 gün sonra inşallah sağ salim dönmelerini bekleyeceğiz. Ona göre planlamalar yapılacak. Bizim ilk defa umre hizmeti vermemizde insanlarda memnun. İnşallah ileriki dönemlerde tekrar hacca, umreye gidecek hemşerilerimizi uğurlanması, karşılanması gerçekleşecektir. Neticede bir ilk olacak, umarım devam edecektir" dedi. Özşahin, havalimanının gelişim projesiyle ilgili planlamaları da anlattı. Terminal binasında yolcu kolaylıklarının sağlanması, sosyal ihtiyaçların karşılanması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Müdür Özşahin, çalışmaların Mart ayının ilk günlerine kadar tamamlanmış olacağını söyledi.

Çalışmalar hızlandı... TOGG'dan yeni hamle
Teknoloji

Çalışmalar hızlandı... TOGG'dan yeni hamle

Togg, kendi şarj istasyonu girişimi için çalışmalarını hızlandırdı. Trugo, kısa zamanda otoyollarda olacak.
Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu
Kültür - Sanat

Tarihi keşif! Mısır-İngiliz keşif aracı ekibi, binlerce yıl öncesine ait! Firavun mezarı kazılarda bulundu

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarihi Eserler Yüksek Konseyi ile Cambridge Üniversitesindeki M..
Markette kapış kapış! Elma sirkesinin inanılmaz 10 kullanım alanı: Gece yatmadan önce elma sirkesi içmek...
Kadın - Aile

Markette kapış kapış! Elma sirkesinin inanılmaz 10 kullanım alanı: Gece yatmadan önce elma sirkesi içmek...

A'dan Z'ye her derde devam olan elma sirkesi birçok problemi çözmek içinde çok etkili. Egzersiz - Diyet: Fazla kilolarından şikayetçi olan h..
Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu
Dünya

Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu

ABD'nin F-35 ile problemleri bitmek bilmiyor. Maliyet artışları ve sürekli çıkan sorunlar yüzünden F-35 üretimi aksıyor. Program için harcan..
Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı
Dünya

Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-Tayvan gerilimi ülkeleri savunma yatırımlarını artırmaya itti. Bu bağlamda İran'dan Su-35 hamlesi geldi. İran si..
MSB - Savunma sanayi TUSAŞ T70 dev projesi: Havacıların T70 Helikopterindeki rengin sebebi ortaya çıktı!
Teknoloji

MSB - Savunma sanayi TUSAŞ T70 dev projesi: Havacıların T70 Helikopterindeki rengin sebebi ortaya çıktı!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilk T70 Helikopteri, geçtiğimiz hafta teslim edilmişti. T70 helikopterinde kullanılan alışılmamış rengin seb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23