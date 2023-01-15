Dış hatlarda rekor kırdı!

İlk umre seferinin Salı günü gerçekleşeceğini duyuran Müdür Özşahin, “Önümüzde ki haftadan itibaren umre seferi yapılacak. Türk Hava Yolları ile yapılacak bu sefer Salı günü gerçekleşecek ve uçak dolu. Yani ilk defa deneme yapacaklar, bölgesel hemşerilerimizden talep var. Belki 1 hafta 10 gün sonra inşallah sağ salim dönmelerini bekleyeceğiz. Ona göre planlamalar yapılacak. Bizim ilk defa umre hizmeti vermemizde insanlarda memnun. İnşallah ileriki dönemlerde tekrar hacca, umreye gidecek hemşerilerimizi uğurlanması, karşılanması gerçekleşecektir. Neticede bir ilk olacak, umarım devam edecektir" dedi. Özşahin, havalimanının gelişim projesiyle ilgili planlamaları da anlattı. Terminal binasında yolcu kolaylıklarının sağlanması, sosyal ihtiyaçların karşılanması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Müdür Özşahin, çalışmaların Mart ayının ilk günlerine kadar tamamlanmış olacağını söyledi.