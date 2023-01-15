Dış hatlarda rekor kırdı!

Zonguldak Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, 2022 yılında hedeflerine ulaştıklarını ve 2023 yılı için planların son hızla devam ettiğini ifade etti. Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin, “2022 yılındaki değerlendirmeye baktığımız zaman, Ocak ayı başından itibaren yılsonuna kadar yapılan planlama, belirlenen hedefler ve gerçekleşmeleri analiz ettiğimiz zaman herhangi bir sapma olmadı, hedefler tuttu. 2021 yılı dönemi malum bir pandemi dönemi ölçü olarak kabul etmiyoruz. Ama 2022’deki hedeflerimizle ilgili herhangi sapma yok mecburi sebepler olmadığı sürece bu böyle devam edecek.