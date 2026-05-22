Dimitris Keridis'ten alçak tehdit: Türkiye buna cüret edip bizi engellerse savaş çıkar
Yunanistan’ın eski Bakanı ve Yeni Demokrasi (ND) partisi milletvekili Dimitris Keridis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak büyük tepki topladı.
Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre,c Yunanistan’ın eski Bakanı ve Yeni Demokrasi (ND) partisi milletvekili Dimitris Keridis, Ege’deki kablo döşeme faaliyetleri üzerinden Türkiye’ye gözdağı verdi. Keridis, adaların ana karaya bağlanmasını Yunanistan’ın “kırmızı çizgisi” ilan ederek ilk kez “Yunan casus belli’si” ifadesini kullandı.
Yunanistan eski Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis, SKAI TV kanalına konuk olduğu programda, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz’de yaşanan kablo krizi gerilimine ilişkin son derece çarpıcı ve radikal açıklamalarda bulundu. Atina’nın, Doğu Ege adalarının ana karaya bağlanabilirliğini “müzakere edilemez” gördüğünü belirten Keridis, Türkiye’nin olası bir engellemesine karşı savaş tehdidi imasında bulundu.
Bölgede son dönemde Türk gemileriyle yaşanan hareketliliğe değinen Dimitris Keridis, şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz günlerde bir gemileri geldi, bayrak gösterdi, Türkiye’nin pozisyonlarını ortaya koydu ama sonra bölgeden ayrıldı. Kablo ise döşendi.”
Açıklamalarına küstah şekilde devam eden eski Bakan, Yunanistan’ın ulusal egemenlik vurgusunu şu sözlerle sürdürdü: “Adaların birbirine bağlanabilirliği ve ulusal alanın bütünlüğü Yunanistan için müzakere edilemez bir konudur ve bizim için bir ‘casus belli’ (savaş sebebi) teşkil etmektedir.”
Program sunucusunun, “Kablo döşeme faaliyetlerinin engellenmesi askeri bir çatışmaya mı yol açar?” şeklindeki sorusu üzerine Keridis, Atina’nın niyetini gizlemedi: “Adaların ana karaya bağlanabilirliği ve ulusal alan bir bütündür, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Net konuşuyor muyum? Çünkü sürekli Türklerin ‘casus belli’sinden bahsediyoruz. Biraz da Yunan ‘casus belli’sinden konuşalım.”
