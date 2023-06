Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kaldı

“Taksicilik yaparak geçimimi sağlıyorum, komple bittim” Hakkı olanı alamadığı için hukuk yoluna gittiğini ifade eden Gürçay, “ Diskleri değiş dediğim zaman onun parası ve ayrıca tamirat parası istediler. Aracın garantisinin ne şe yaradığını hatırlatıp, her ay 3 bin liraya yakın para verdiğimi, söyledim. Arabayı aldığımdan beri devamlı sorun oldu ve randıman alamadım. Taksicilik yaparak geçimimi sağlıyorum. Araba arızasından dolayı yaklaşık 25 gün çalışamadım. Ben komple bittim. Geçimim, çocuklarımın bütün parası her şeyim bu araba. Ben onlarla baş edemedim. Hukuka başvurdum ve avukat tuttum. Olan bütün paramı da onlara verdim. Şu an davayı bekliyorum” diye konuştu.