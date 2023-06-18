Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sıfır araba aldı başına gelmeyen kaldı

Aracı aldığı ilk aydan beri sorun yaşadığını ve mağduriyetinin giderilmediğini öne süren Burhan Gürçay, “ Bu aracı 2021 yılının 6’ncı ayında aldım. Bu aracı İstanbul bayisinden aldım ve Elazığ’a geldim. Elazığ’da bakımını yaptırdım, yağının eksik olduğunu fark ettim. Aracı, Tofaş’ın Elazığ’daki şubesindeki servise götürdüm. Serviste bana nereden aldığımı sorarak, 'Yağ eksik olabilir' dediler ve yağı tamamladılar. İkinci yağ bakımına girmeden bu sefer araçtaki yağın 1 litreden az olduğunu fark ettim. Tekrar servise gittim yine olabilir dediler ve motorun yeni olmasında dolayı yaktığını söylediler. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı ayda bu sefer 'motor rektefiye' edeceklerini söylediler. Rektefiye edilirse değeri düşeceğini ve segment attırmayacağımı söyledim. Türkiye’de bu araçtaki sorunların eşi ve benzeri yoktur. Daha sonra araç start stop butonu arızalandı D5 plakası ve diskler gitti” dedi.