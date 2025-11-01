Devrim gibi yenilik: Google haritalarda bir derde son

Özellik, henüz resmi olarak duyurulmadı ve şu an sadece test aşamasındaki beta sürümünde bulunuyor. Güç tasarrufu modu, navigasyon esnasında pil tüketimini düşürüyor. Böylece uzun yolculuklarda kullanıcıya daha verimli bir deneyim sunuluyor. Modun en dikkat çekici yönü ise etkinleştirme şekli. Kullanıcılar, bu yeni modu açmak için telefonun güç düğmesine basacak.