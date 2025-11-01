Haber Merkezi Giriş Tarihi: Devrim gibi yenilik: Google haritalarda bir derde son
Google Haritalar uygulaması yakında gelecek “güç tasarrufu modu”, navigasyon sırasında pil tüketimini düşürecek. Mod, ekranı sadeleştirip temel bilgileri gösterirken sesli uyarıları aktif tutacak. Google Haritalar’ın Android uygulaması için üzerinde çalışılan yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Uygulamaya yakında “güç tasarrufu modu” geliyor. Bu mod, telefonların genel pil tasarrufu ayarlarından tamamen bağımsız şekilde çalışacak.