Devrim gibi yenilik: Google haritalarda bir derde son

Google Haritalar uygulaması yakında gelecek “güç tasarrufu modu”, navigasyon sırasında pil tüketimini düşürecek. Mod, ekranı sadeleştirip temel bilgileri gösterirken sesli uyarıları aktif tutacak. Google Haritalar’ın Android uygulaması için üzerinde çalışılan yeni bir özellik gün yüzüne çıktı. Uygulamaya yakında “güç tasarrufu modu” geliyor. Bu mod, telefonların genel pil tasarrufu ayarlarından tamamen bağımsız şekilde çalışacak.

Özellik, henüz resmi olarak duyurulmadı ve şu an sadece test aşamasındaki beta sürümünde bulunuyor. Güç tasarrufu modu, navigasyon esnasında pil tüketimini düşürüyor. Böylece uzun yolculuklarda kullanıcıya daha verimli bir deneyim sunuluyor. Modun en dikkat çekici yönü ise etkinleştirme şekli. Kullanıcılar, bu yeni modu açmak için telefonun güç düğmesine basacak.

Google, ekranı tamamen karartmadan harita detaylarını sadeleştirerek pil tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Mod aktif duruma geçtiğinde, Google Haritalar’ın arayüzü neredeyse tamamen siyah-beyaz bir görünüm alıyor. Bu sadeleştirilmiş navigasyon ekranında kullanıcılar sadece yön oku, tahmini varış süresi (ETA), kalan süre ve mesafe gibi temel bilgileri görüyor.

Sokak isimleri, trafik detayları ve diğer tüm görsel ögeler bu modda devre dışı kalıyor. Ancak, uygulamanın sesli uyarı desteği devam ediyor. Yeni mod, yürüyüş, araç ve motosiklet yönlendirmeleri için destek sağlıyor.

Beta sürümünde olan bu güç tasarrufu modunun, ilerleyen haftalarda uygulamanın kararlı sürümüne eklenip eklenmeyeceği henüz kesinleşmedi. Google, kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirerek arayüzde veya işlevsellikte farklılıklar yapabilir. Şirket, bu yeni özelliği kamuoyuna resmi olarak açıklamadı.

