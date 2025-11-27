  • İSTANBUL
Devletten Korkutan Uyarı: 'Hemen erzak stoklayın!'

Fransa hükümeti, olası savaş, afet, enerji kesintisi ve siber saldırılara karşı vatandaşlara “İlk 72 saatte kendi kendinize yetebilecek hazırlığı yapın” çağrısında bulundu. Fransa hükümeti, artan küresel gerilimler ve ülke genelinde yükselen güvenlik endişeleri üzerine halkı acil hazırlığa çağırdı. Yeni yayımlanan ulusal kriz rehberinde vatandaşlara, olası bir savaş, büyük bir doğal afet, enerji kesintisi veya siber saldırı durumunda “en az 72 saat boyunca kendi kendinize yetebilecek hazırlığı yapın” uyarısı yapıldı. Hükümetin “3 günlük erzak stoklayın” çağrısı, Avrupa genelinde endişeleri artırırken karar, Fransa’nın yaklaşan yıllarda ciddi bir şok beklediği yorumlarını güçlendirdi.

Fransa hükümeti, “Tous Responsables – Hepimiz Sorumluyuz” adıyla yeni bir kriz rehberi yayımlayarak halkı geniş çaplı bir acil duruma karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Rehbere göre savaş, doğal afet, enerji kesintisi veya siber saldırı gibi büyük krizlerde ilk 72 saat en kritik dönem olarak tanımlanıyor.

Neden 72 Saat? Kritik Süre İçin Resmi Uyarı Yetkililere göre büyük bir kriz anında: Marketler kapanabilir Ulaşım tamamen durabilir Akaryakıt istasyonları devre dışı kalabilir Devlet kurumları yoğunluk nedeniyle geç müdahale edebilir Bu nedenle her hanenin en az 3 gün yetecek temel erzak ve ekipmanı hazır bulundurması “hayati önem” taşıyor. Fransa’nın Tavsiye Ettiği 72 Saatlik Acil Durum Çantasında Neler Var? Rehber, her evde mutlaka bulunması gereken kritik hazırlık listesini şöyle sıralıyor: Temel Ekipmanlar Çok amaçlı çakı Konserve açacağı Pilli radyo Powerbank ve yedek piller Küçük ocak Sabun Gıda ve Su Pişirme gerektirmeyen uzun ömürlü yiyecekler Bebek maması (gerekiyorsa) Evcil hayvan maması Kişi başı en az 6 litre su Tıbbi Malzemeler Günlük ilaçlar Dezenfektan Maske Bandaj Yedek gözlük Isınma ve Aydınlatma El feneri Mum Çakmak Termal battaniye Kalın kıyafetler Önemli Belgeler Kimlik fotokopileri Reçeteler Nakit para Ev ve araba yedek anahtarı Moral ve Zihinsel Dayanıklılık Kitaplar Basit oyunlar

“3–4 Yıl İçinde Büyük Bir Şok Yaşanabilir” Uyarısı Fransa’daki bu yeni rehber, güvenlik tartışmalarının arttığı bir dönemde yayımlandı. Fransız Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, son açıklamalarında ülkenin “önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi bir şokla karşılaşabileceği” uyarısında bulunmuştu.

