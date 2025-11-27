Haber Merkezi Giriş Tarihi: Devletten Korkutan Uyarı: 'Hemen erzak stoklayın!'
Fransa hükümeti, olası savaş, afet, enerji kesintisi ve siber saldırılara karşı vatandaşlara “İlk 72 saatte kendi kendinize yetebilecek hazırlığı yapın” çağrısında bulundu. Fransa hükümeti, artan küresel gerilimler ve ülke genelinde yükselen güvenlik endişeleri üzerine halkı acil hazırlığa çağırdı. Yeni yayımlanan ulusal kriz rehberinde vatandaşlara, olası bir savaş, büyük bir doğal afet, enerji kesintisi veya siber saldırı durumunda “en az 72 saat boyunca kendi kendinize yetebilecek hazırlığı yapın” uyarısı yapıldı. Hükümetin “3 günlük erzak stoklayın” çağrısı, Avrupa genelinde endişeleri artırırken karar, Fransa’nın yaklaşan yıllarda ciddi bir şok beklediği yorumlarını güçlendirdi.