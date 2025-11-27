Devletten Korkutan Uyarı: 'Hemen erzak stoklayın!'

Neden 72 Saat? Kritik Süre İçin Resmi Uyarı Yetkililere göre büyük bir kriz anında: Marketler kapanabilir Ulaşım tamamen durabilir Akaryakıt istasyonları devre dışı kalabilir Devlet kurumları yoğunluk nedeniyle geç müdahale edebilir Bu nedenle her hanenin en az 3 gün yetecek temel erzak ve ekipmanı hazır bulundurması “hayati önem” taşıyor. Fransa’nın Tavsiye Ettiği 72 Saatlik Acil Durum Çantasında Neler Var? Rehber, her evde mutlaka bulunması gereken kritik hazırlık listesini şöyle sıralıyor: Temel Ekipmanlar Çok amaçlı çakı Konserve açacağı Pilli radyo Powerbank ve yedek piller Küçük ocak Sabun Gıda ve Su Pişirme gerektirmeyen uzun ömürlü yiyecekler Bebek maması (gerekiyorsa) Evcil hayvan maması Kişi başı en az 6 litre su Tıbbi Malzemeler Günlük ilaçlar Dezenfektan Maske Bandaj Yedek gözlük Isınma ve Aydınlatma El feneri Mum Çakmak Termal battaniye Kalın kıyafetler Önemli Belgeler Kimlik fotokopileri Reçeteler Nakit para Ev ve araba yedek anahtarı Moral ve Zihinsel Dayanıklılık Kitaplar Basit oyunlar