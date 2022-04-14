2022-04-14 00:30:32 Devler Ligi'ne İngilizler damga vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekibi Manchester City ve Liverpool rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde iki İngiliz ekibi Manchester City ve Liverpool rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Atletico Madrid sahasında Manchester City'yi konuk etti. Estadio Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Atletico 10 kişi kaldı Atletico Madrid ve Manchester City'li oyuncular arasında kavga çıktı. Felipe, Foden'a faul yaptı, Savic ise Foden'a saldırmaya çalıştı. Savic daha sonra Grealish'in saçını çekti. Felipe 90+1.dakikada kırmızı kartla oyundan atılırken, City'de Ake sarı kart gördü.
Bu sonucun ardından ilk maçı sahasında 1-0 kazanan Manchester City adını yarı finale yazdıran ekip oldu. Manchester City yarı final maçını 27 Nisan'da Real Madrid'le oynayacak.
Gol duellosu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Liverpool evinde Benfica'yı konuk etti. Anfield'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.
Liverpool'a turu getiren golleri 21. dakikada Konate, 55 ve 65. dakikalarda da Firmino kaydetti. Benfica'nın golleri ise 33. dakikada Ramos, 73. dakikada Yaremchuk ve 81. dakikada Nunez'den geldi.
Bu sonucun ardından ilk maçı 3-1 kazanan Liverpool, toplamda 6-4'lük skorla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Liverpool, yarı final maçını 27 Nisan tarihinde Villareal'le oynayacak.
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