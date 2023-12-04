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Ekonomi
7
Dev bankadan 2024 petrol tahmini

2023-12-04 00:29:58
Dev bankadan 2024 petrol tahmini

ABD merkezli Goldman Sachs, Brent ham petrole ilişkin 2024 öngürüsünü duyurdu.

#1
Foto - Dev bankadan 2024 petrol tahmini

2023 yılında dalgalı seyreden ham petrol fiyatları beklentilerin aksine fiyatlandı.

#2
Foto - Dev bankadan 2024 petrol tahmini

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan Goldman Sachs, Brent ham petrolünün 2024 yılında 80-100 dolar aralığında olmasını bekliyor.

#3
Foto - Dev bankadan 2024 petrol tahmini

Goldman Sachs, 2024 yılına ilişkin petrol tahminini açıkladı.

#4
Foto - Dev bankadan 2024 petrol tahmini

OPEC+'nın 2024 ilk çeyrekteki ek kesintileri hakkında yorum yapan Goldman Sachs, "Aralık 2024 Brent tahmini olan 93 dolar için riskleri hala ılımlı bir şekilde aşağı yönlü olarak görüyoruz" dedi.

#5
Foto - Dev bankadan 2024 petrol tahmini

Goldman Sachs, güçlü talep büyümesi, ABD arz artışındaki yavaşlama ve düşük OPEC arzının Brent'i 2024'te 80-100 dolar aralığında tutmasını beklediğini ifade etti.

#6
Foto - Dev bankadan 2024 petrol tahmini

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